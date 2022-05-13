النيابة الفلسطينية تؤكد إصابة شيرين أبوعاقلة برصاصة من الجيش الإسرائيلي

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، قبل أيام، خلال تغطيتها محاولة اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين.

وأظهرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة الفلسطينية أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان استشهاد أبو عاقلة، كان من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة ”وفا“.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي، إن ”سبب الوفاة المباشر لشيرين أبو عاقلة هو تهتك الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذي سرعة عالية“.

وأكدت النيابة أن ”الرصاصة نفذت إلى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل، ومن ثم خرج المقذوف من داخل التجويف من خلال جرح المخرج وارتطم بعد خروجه في الناحية الداخلية من الخوذة الواقية وارتداده ليستقر داخل الأنسجة المتهتكة داخل الجمجمة“.

وأوضحت النيابة، أن ”التحقيقات أظهرت تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الحادثة، حيث تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين، ناتجة عن إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه موقعها“.

كما أظهر تقرير النيابة، تمركز القوة الإسرائيلية عند إصابتها بحوالي 150 مترا، حيث كانت ترتدي الزي الصحفي والخوذة الواقية، لكن إطلاق النار اتجاه المكان استمر إلى ما بعد إصابتها؛ ما أعاق محاولات الوصول إليها لإسعافها من قبل زملائها والمواطنين الفلسطينيين.

وتابعت النيابة العامة أنها ”بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في كافة القضايا المماثلة، ستمضي في استكمال كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية“.

وبينت أنه تم إحالة جثمان أبو عاقلة بعد استشهادها لمعهد الطب العدلي بأمر من النائب العام لإجراء الصفة التشريحية، وجمع وضبط الأدلة الجنائية وإعداد كافة التقارير بشأنها، كما تم الإيعاز للنيابة المختصة بمعاينة مسرح الجريمة، وسماع كافة الشهود، ورصد جميع مقاطع الفيديو التي توثق الجريمة؛ وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن تحقيقه الأولي في حادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وخلص التحقيق للجيش الإسرائيلي إلى وجود احتمالين لكيفية مقتل الصحفية، أحدهما هو: قيام جندي من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار من فتحة آلية عسكرية باتجاه عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا بالقرب من الصحفية وكانوا يطلقون النار تجاه الآليات العسكرية.

بينما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الاحتمال الثاني الذي أدى لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، هو إطلاق النار من قبل مسلحين فلسطينيين بطريقة عشوائية كانوا على نفس المسار مع الصحفية شيرين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في ظل عدم تواجد الرصاصة معه، من الصعب تحديد مصدر إطلاق النار بالضبط.