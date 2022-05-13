الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ "عدوان إسرائيلي" في أجواء ريف حماة

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، اليوم الجمعة، إن وسائط الدفاع السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماة.

وأضافت: ”وسائط دفاعنا الجوي تتعامل بفاعلية من مواقع مختلفة مع كثافة صواريخ العدوان الإسرائيلي في أجواء مصياف، وتسقط معظمها“.

وتابعت: ”بعض صواريخ العدوان سقطت في الأراضي الزراعية، وخلفت أضرارًا في ممتلكات الأهالي في ريف مصياف“.

ونشرت وكالة الأنباء السورية عبر حسابها على ”تويتر“ صورًا قالت إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الإسرائيلي.

ولم يرد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حول القصف الذي استهدف الأراضي السورية.