مقتل 10 عناصر موالين للحكومة السورية بهجوم شمالي البلاد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل عشرة مسلحين موالين لقوات الحكومة السورية الجمعة، جراء استهداف فصائل مقاتلة لحافلة أقلتهم في شمال البلاد، في حصيلة هي الأعلى منذ عامين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة ”فرانس برس“، إن ”فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي استهدفت بصاروخ موجّه حافلة تقلّ مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء“ ذات الغالبية الشيعية، ما أوقع ”عشرة قتلى على الأقل وأدى إلى إصابة آخرين بجروح“.

ولم تتضح وفق المرصد هوية الفصائل التي أطلقت الصاروخ، علماً أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) تسيطر على المنطقة، حيث تتواجد كذلك فصائل أخرى معارضة.

وبحسب عبد الرحمن، فإن حصيلة القتلى هي الأكثر دموية جراء استهداف من الفصائل المقاتلة منذ سريان هدنة في المنطقة منذ أكثر من عامين.

منذ السادس من آذار/مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات مجاورة بينها ريف حلب الغربي وقف لإطلاق النار، أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع قرابة مليون شخص الى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

في حين واصلت قوات الحكومة السورية قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع للمعارضة في قرى وبلدات مكيبس والشيخ سليمان وكفرنوران وتقاد وعاجل غرب حلب، ومواقع في قرى وبلدات الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والبارة والموزرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وفقاً للمصادر نفسها.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروقات المتكرّرة من طرفي النزاع.

وجاء هذا الاستهداف بعد مقتل ستة عناصر من فصائل معارضة الأحد الماضي، جراء صاروخ موجه أطلقته قوات النظام على آلية تقلهم في منطقة مجاورة، بحسب المرصد.

وقالت مصادر عسكرية في المعارضة، إن قوات الحكومة السورية استهدفت بصاروخ موجّه آلية عسكرية لفصائل معارضة على محور القاهرة بسهل الغاب غربي محافظة حماة، من مواقعها في الحواجز المحيطة.

تشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.