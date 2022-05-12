إسرائيل تتهم 3 صيادين فلسطينيين بتهريب بضائع "غير مشروعة" إلى حماس

قدَّم الادعاء العام في إسرائيل، لوائح اتهام ضد 3 صيادين فلسطينيين من قطاع غزة، بتهمة تهريب بضائع ”غير مشروعة“ لحركة حماس عبر البحر، وفق ما أوردته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، إن الادعاء العام الإسرائيلي اتهم الصيادين الفلسطينيين بارتكاب ”أفعال مخالفة خطيرة ضد أمن إسرائيل“.

وأضافت الصحيفة: ”وفقًا للتحقيقات الإسرائيلية فإن أحد الصيادين هرَّب بضائع غير مشروعة لصالح حركة حماس عبر البحر“، لافتة إلى أن اثنين آخرين ساعداه في عمليات التهريب.

وأضافت الصحيفة: ”المتهمون نقلوا البضائع غير المشروعة من مصر إلى شواطئ قطاع غزة وسلموها لنشطاء في حركة حماس“.

وأمس الأربعاء، كشف الجيش الإسرائيلي، عن إحباطه عملية تهريب معدات لتصنيع الأسلحة لصالح لحركة حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة، عبر الحدود البحرية لمصر مع القطاع.

وقال الجيش، في بيان له: ”في 8 نيسان/ أبريل 2022 الماضي، أحبطت المقاتلات البحرية بالتعاون مع شعبة الاستخبارات، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بنية تحتية لتهريب بعض المواد المستخدمة لإنتاج أسلحة للفصائل في قطاع غزة“.

وأضاف البيان: ”تحقيق جهاز الشاباك كشف عن 3 فلسطينيين كانوا في طريقهم إلى مصر، للقيام بعمليات تهريب لمعدات ممنوعة لقطاع غزة، بعضها كان موجهًا لحركة حماس، وذلك بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحركة في القطاع“.

وتابع البيان: ”تمكن مقاتلو سلاح البحرية الإسرائيلية من الاستيلاء على مركب كان على متنه 3 فلسطينيين“، لافتًا إلى أنه تم اعتقالهم ونقلهم للاستجواب لدى جهاز الأمن العام.

الجدير ذكره، أنه وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت هيئة الجمارك الإسرائيلية في مدينة أسدود، إحباط تهريب آلاف الرصاصات التي كانت مخبأة داخل لفافات مواد عازلة ومخصصة للتهريب إلى قطاع غزة.

وقال موقع ”مفزاك لايف“ العبري، في حينه، إن ”مفتشي جمارك أسدود، بالتعاون مع المركز الوطني لفحص البضائع التابع لمصلحة الضرائب، كشفوا محاولة تهريب 7000 رصاصة بقطر 9 ملم كانت موجهة لمستورد من غزة“.

وأضاف الموقع: ”تم اكتشاف الرصاصات مخبأة داخل لفائف من مواد عازلة كانت مخزنة داخل حاوية تحتوي على منتجات منزلية مختلفة“، مؤكدًا أنه تم الكشف عن هذه الرصاصات باستخدام وسائل كشف وتعريف متطورة.