المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال شيرين أبو عاقلة

طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة عبر بيان بتحقيق دولي مستقل في اغتيال الصحافية الفلسطينية – الأميركية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، الأربعاء، وفق ما أعلن السفير الفلسطيني إلى الأمم المتحدة رياض منصور.

وقال منصور، في تصريح للصحافيين، إن ”المجموعة العربية في نيويورك تبنّت إعلانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة“.

كذلك طالبت المجموعة بمحاسبة ”المسؤولين عن هذه الجريمة“ أمام القضاء، وفق منصور الذي بدا عليه التأثر الشديد لمقتل الصحافية التي تربطه بها معرفة شخصية.

ووردت المطالبة بـ“تحقيق دولي مستقل“ في ثلاث رسائل مماثلة وجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق منصور الذي كان بجانبه الرئيس الكويتي للمجموعة العربية والسفير الممثل لجامعة الدول العربية في نيويورك، كما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وتوالت الدعوات، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شفاف ومعمّق في استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أحد أبرز وجوه قناة ”الجزيرة“، خلال تغطيتها عملية أمنية إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة ”الجزيرة“ القطرية إن ”القوات الإسرائيلية اغتالت أبو عاقلة بدم بارد وبرصاص حي استهدفها بشكل مباشر“، كذلك حمّل مسؤولون فلسطينيون إسرائيل مسؤولية قتلها.

في الجانب الإسرائيلي، رجّح رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن ”فلسطينيين مسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي حينها، هم المسؤولون عن قتلها“.

وحسب ”بي بي سي“ البريطانية، دعا دبلوماسيون أمريكيون إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في حادثة قتل أبو عاقلة، في حين أدان البيت الأبيض بقوة مقتل مراسلة شبكة الجزيرة ودعا إلى إجراء تحقيق في مقتلها.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جين بيير، في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية التي كانت تقل الرئيس جو بايدن إلى ولاية إلينوي: ”ندعو إلى إجراء تحقيق شامل في وفاتها“.

وكانت شيرين أبو عاقلة استشهدت متأثرة بإصابات خطرة تعرضت لها في منطقة الرأس، خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح يوم الأربعاء، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.