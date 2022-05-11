تحقيق لمنظمة إسرائيلية يفند مزاعم الاحتلال بشأن استشهاد شيرين أبو عاقلة

أجرى مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ”بتسيلم“، اليوم الأربعاء، تحقيقا ميدانيا حول استشهاد مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، أكد زيف مقطع الفيديو الذي روج له الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، والذي يزعم أن مقتلها كان بإطلاق نار من الجانب الفلسطيني.

وأجرى باحث ميداني تابع للمنظمة عملية توثيق للمنطقة التي شهدت استهداف شيرين أبو عاقلة، وقام بتصوير زاوية إطلاق الرصاص التي استند إليها الناطق العسكري الإسرائيلي، مؤكدا أن المكان الذي استشهدت فيه ”لا يمكن أن يكون على صلة بزاوية إطلاق النار من الجانب الفلسطيني“.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، عبر حسابه على ”تويتر“، أن تحقيق منظمة بتسيلم يؤكد حقيقة أن التوثيق الإسرائيلي لإطلاق النار من طرف فلسطيني ”لا يمكن أن يكون السبب وراء مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم“.

كشفت منظمة بتسيلم أن التوثيق الإسرائيلي لإطلاق النار من طرف فلسطيني لا يمكن أن يكون السبب وراء مقتل الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة صباح اليوم https://t.co/SGqPbKoubL — Palestinian Centre for Human Rights – PCHR (@pchrgaza) May 11, 2022

وفي وقت سابق، نشر الناطق باسم جيش الاحتلال مقطع فيديو من داخل مخيم جنين، يظهر إطلاق نار من جانب مقاومين فلسطينيين.

وظهر أحد الفلسطينيين بينما يطلق النار داخل ممر ضيق وطويل يقود إلى شارع أكثر اتساعا، كانت أبو عاقلة قد أصيبت برصاصة فيه.

وكتب أدرعي عبر حسابه على ”تويتر“ مع الفيديو: ”إطلاق النار العشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين اليوم في مخيم جنين، والذي أسفر حسب التقديرات الأولية عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. يتفاخرون بمقتل جندي وهذا ما ننفيه فهل الجندي الذي تحدثوا عنه هو الصحفية أبو عاقلة؟ عرضنا لإجراء تحقيق وتشريح مشترك للجنة لم يلق أذانا صاغية. لماذا؟“.

وردا على هذه المزاعم، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها لم تتلقَّ أي عروض من إسرائيل لإجراء تحقيق مشترك في هذه الجريمة.

وحول التوثيق الذي نشرته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، يظهر أن الممر الطويل الضيق الذي أطلق منه فلسطيني النار لإبعاد القوات الإسرائيلية، يؤدي إلى نقطة تبعد أمتار كثيرة عن النقطة التي استشهدت فيها مراسلة الجزيرة، وأنه من غير الممكن أن يكون استشهادها نتيجة إطلاق النار من هذه الزاوية.

وجاء استشهاد مراسلة الجزيرة برصاصة في الرأس أطلقت بشكل دقيق، وأحدثت إصابة مروعة في الوجه، أظهرتها المشاهد التي نشرت خلال محاولة أحد زملائها نقلها من الموقع، ما يدل على أن الإصابة جاءت في الغالب عن طريق القنص المحدد والمستهدف، وليس إطلاق متتابع وعشوائي.

وعقبت منظمة ”بتسيلم“ على الفيديو الذي يحاول الناطق باسم جيش الاحتلال ترويجه، وكتبت عبر حسابها على ”تويتر“ إن الحديث يجري عن ”نتائج تحقيقات معروفة دائما، لن يعثروا على متورط، إما لأنه لا توجد أدلة، أو لأن الجيش عمل بالمعايير المناسبة، وعلى الأكثر سيعتبرون الأمر خطأ“.

وأضافت المنظمة: ”عمليا، سوف يتم اتهام الفلسطينيين بمقتلها“.

״תוצאות החקירות תמיד ידועות: לא נמצא אחראי. או משום שאין ראיות, או שהצבא פעל כשורה ולכל היותר בשגגה, ולמעשה הפלסטינים הם אלו שאשמים במותם.״ | סאוסן זהר, חברת הנהלת בצלם https://t.co/newWMUqfIu — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022

هذا وكتبت مراسلة هيئة البث الإسرائيلي (كان) غيلي كوهين، عبر حسابها على ”تويتر“: إن الجيش الإسرائيلي ”قام بتعيين طاقم داخلي برئاسة ضابط برتبة عقيد، هو قائد لواء كوماندوز، لفحص عملية قتل الصحفية شيرين أبو عقلة“.

ونبهت إلى أن قائد لواء الكوماندوز الذي تم تعيينه بالتحقيق، هو نفسه قائد القوة التي كانت تنفذ عملية مداهمة لمخيم جنين للاجئين.

وعلق الصحفي حاييم هار هاذهاف، على تغريدتها بإشارة مبطنه لأن نتائج التحقيق معروفة، وأنه لا يمكن أن يُحمّل جنوده المسؤولية.

وكتب: ”أي قائد لواء سيحقق في عمليات جنود اللواء الذين يعملون تحت إمرته؟“.

وغردت الرئيسة السابقة لحزب ”ميرتس“ اليساري، ذيهافا غلاؤون عبر حسابها، وكتبت إن ”مراسلة الجزيرة تعرضت لإطلاق النار في مخيم جنين للاجئين، بينما يزعم الناطق باسم الجيش بشكل غير رسمي، أن ثمة احتمال أن يكون إطلاق الرصاص صوبها بواسطة فلسطينيين“.

وتابعت أن ”تلك ليس المرة الأولى التي لا ينقل فيها الناطق العسكري للمواطنين معلومات حول عمليات الجيش، هل يظن أنهم هكذا يوفرون الحماية للجنود؟، لا، إنهم يوفرون الحماية للإجرام“.

واستشهدت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، صباح الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

ولم تكن هناك أنباء مسبقة عن عملية الاقتحام التي نفذها جيش الاحتلال، ولم يتم تسريب الأمر لوسائل الاعلام.

وفي الغالب يستهدف عدم اعلان جيش الاحتلال عن تلك العملية بشكل مسبق، هو الحفاظ على عنصر السرية، وعدم رغبته في وجود وسائل اعلام لتغطية الحدث.