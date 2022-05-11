إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب معدات لتصنيع الأسلحة لصالح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عبر الحدود البحرية لمصر مع القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي: ”في 8 نيسان/ أبريل 2022 الماضي، أحبطت المقاتلات البحرية بالتعاون مع شعبة الاستخبارات، وجهاز الأمن العام المعروف باسم (الشاباك)، بنية تحتية لتهريب بعض المواد المستخدمة لإنتاج أسلحة للفصائل في قطاع غزة“.

وأوضح البيان: ”تحقيق جهاز الشاباك كشف عن ثلاثة فلسطينيين كانوا في طريقهم إلى مصر، للقيام بعمليات تهريب لمعدات ممنوعة لقطاع غزة، بعضها كان موجها لحركة حماس، وذلك بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحركة في القطاع“.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: ”استولى مقاتلو سلاح البحرية الإسرائيلية على مركب كان على متنها ثلاثة فلسطينيين، حيث تم اعتقالهم ونقلهم إلى الاستجواب لدى جهاز الأمن العام“.

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من جانبه، أوضح قائد قاعدة أسدود البحرية بالجيش الإسرائيلي، العقيد إيلي سوكوليتسكي، ”لقد أصبنا محورا مهما تم استخدامه لنقل مكونات لصنع أسلحة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة“.

وقال: ”الجهود الاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، جنبا إلى جنب مع القوات الميدانية ونظام التحكم في سلاح البحرية الإسرائيلية، هي التي أدت إلى نجاح وإحباط هذا التهريب“.

وهذه هي المرة الثانية التي تحبط بها إسرائيل عمليات تهريب أسلحة لقطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة.

ففي أذار/ مارس الماضي، أعلنت هيئة الجمارك الإسرائيلية في مدينة أسدود، إحباط تهريب آلاف الرصاصات التي كانت مخبأة داخل لفات مواد عازلة ومخصصة للتهريب إلى قطاع غزة.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ العبري في حينها، أن مفتشي جمارك أسدود، بالتعاون مع المركز الوطني لفحص البضائع التابع لمصلحة الضرائب، كشفوا محاولة تهريب 7000 رصاصة بقطر 9 ملم كانت موجهة لمستورد من قطاع غزة.

وقال الموقع العبري: إنه ”تم اكتشاف الرصاصات مخبأة داخل لفائف من مواد عازلة كانت مخزنة داخل حاوية تحتوي على منتجات منزلية مختلفة“.

وأكد الموقع العبري، أنه تم الكشف عن هذه الرصاصات باستخدام وسائل كشف وتعريف متطورة من نوعها، تمكن موظفو جمارك أسدود من التعرف على المقاصة المعقدة، وبعد فحص متعمق تم العثور على الرصاص.

وأوضح الموقع، أن ”هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مفتشو جمارك أسدود، مع المركز الوطني لتشخيص البضائع، وهي الهيئة المسؤولة عن تبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية؛ من أجل تبسيط وتحسين الإجراءات المتعلقة بفحص البضائع المنقولة عبر المعابر الدولية“.

وأضاف: ”أدى هذا التعاون في الماضي إلى الكشف عن محاولات التهريب المختلفة إلى غزة وتحديدها، والتي شملت أيضا الذخيرة وكذلك المنتجات والمواد ذات الاستخدام المزدوج المختلفة المخصصة لصناعة الذخائر في قطاع غزة“.

وفي السابع من فبراير/ شباط الماضي، ذكرت سلطات المعابر الاسرائيلية، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 آلاف طلقة رصاص، كانت في طريقها الى قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، نجح المفتشون في معبر كرم أبو سالم الواصل بين قطاع غزة، وإسرائيل بضبط الذخيرة والتي كانت مخبأة في شحنة أدوات منزلية متجهة إلى القطاع.

وذكرت قناة ”i24news“ الإسرائيلية، أن ”هذه الشحنة أثارت شكوك مفتشي سلطات المعابر التابعين لوزارة الأمن الإسرائيلية وخلال إجرائهم تفتيش معمق تم ضبط الذخيرة والتي تشمل 10 آلاف رصاصة تستخدم للبنادق والمسدسات من أنواع مختلفة“.

وأشارت القناة إلى أنه تم تسليم الشحنة التي ضبطت إلى السلطات الأمنية الإسرائيلية المختصة للتحقيق بالأمر.