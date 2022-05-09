عشية انطلاقه.. قوى وأحزاب سودانية تعلن عدم تلقيها دعوة للمشاركة في الحوار الوطني

كشفت قوى سياسية في السودان الإثنين، أنها لم تتلق أي دعوة للمشاركة في الحوار الوطني المزمع انطلاقه الثلاثاء، وفقا لما أعلنته الآلية الثلاثية الراعية له في وقت سابق.

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي بشرى الصائم، إن عددا من القوى السياسية السودانية المشاركة في الحوار لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة فيه حتى الإثنين.

وأوضح الصائم لـ“ ارم نيوز “ أن قيادات من قوى سياسية من بينها حزب الأمة القومي والحزب الجمهوري أبلغته أنها لم تتلق دعوة للمشاركة أو إخطارا بالتأجيل.

وأضاف أن جميع المؤشرات توحي بأن حوار الآلية الثلاثية لن يقوم في المواعيد المحددة له من قبل.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان ”يونتامس“ الإثنين، إن ملامح الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية لم تتضح بعد.

وأوضح المتحدث باسم البعثة فادي القاضي في تصريح أدلى به لموقع ”دارفور 24“ أن الجلسات المزمع انطلاقها هذا الأسبوع لم يعرف بعد الأطراف لمشاركة بها وسط أنباء عن عدم تلقي جهات سياسية عدة دعوات للمشاركة.

وبحسب الآلية الثلاثية المكونة من ”البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد“، فإن العملية السياسية ستبدأ ما بين 10 إلى 12 أيار/ مايو الجاري، بمشاركة الأطراف السودانية كافة ، من أجل إيجاد حل لأزمة البلاد السياسية.

وتباينت ردود الفعل بين صفوف المعارضة السودانية، حيال الملتقى التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من أطراف دولية، لمناقشة الأزمة السياسية.

وبينما أعلن حزب الأمة القومي ترحيبه بالملتقى التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية، رفضت أحزاب أخرى منها ”المؤتمر السوداني“ و“البعث العربي“ المشاركة فيه، واعتبرته يمضي في اتجاه ”شرعنة الانقلاب“.

وفي وقت متزامن مع العملية السياسية، أعلنت لجان المقاومة السودانية، جدولا جديدًا للتصعيد الجماهيري، المناهض لـ“الانقلاب“ والمطالب باستعادة مسار الانتقال وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية، وحددت 4 مواكب مركزية خلال الشهر الحالي، تبدأ الخميس المقبل.

وعاد المحتجون السودانيون، الخميس الماضي إلى الشوارع مرة أخرى ضمن سلسلة تظاهرات مستمرة منذ 6 شهور، لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.