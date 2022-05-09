إسرائيل توافق على طلب أردني بزيادة حراس الأوقاف في الأقصى

وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الإثنين، على طلب أردني يتمثل بزيادة عدد حراس الأوقاف التابعين للأردن في المسجد الأقصى، بينما اشترطت إسرائيل، إخراج الحراس التابعين لحركة حماس منه.

وذكرت هيئة البث الرسمية ”كان“، أن كلاًّ من وزير الأمن الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وافقوا على طلب الأردن، بزيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة.

وقالت القناة الرسمية العبرية، إن ”الأردن توجه بطلب من الحكومة الإسرائيلية بزيادة الحراس التابعين له إلى 50 حارسا للمسجد الأقصى“.

وأوضحت أن وزير الأمن الإسرائيلي بار ليف، طالب مقابل الموافقة على الطلب الأردني إخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية الذين يؤيدون حركة حماس من المسجد الأقصى.

وبينت القناة، أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس اشترطت عودة تأييدها للائتلاف الحكومي بقبول الطلبات الأردنية المرتبطة بقضايا المسجد الأقصى، وذلك خلال النقاشات التي جرت في وقت سابق بين الجانبين الإسرائيلي والأردني.

ويوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، رفضه لما أسماه ”التدخل الأجنبي“ في قرارات الحكومة الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، في إشارة إلى تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة التي أكد فيها أن موقفه من الحكومة سيتم اتخاذه بعد اجتماع اللجنة الأردنية الإسرائيلية حول الوضع في المسجد الأقصى.

ورفض بينيت مطالب القائمة العربية الموحدة، حول الوضع في المسجد الأقصى، مضيفا ”نرفض التدخل الأجنبي في قرارات الحكومة الإسرائيلية“.

وقال بينيت، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إن ”جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي الشريف، والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية ، صاحبة السيادة على المدينة“.

وأضاف: ”ستتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها دون التطرق لاعتبارات خارجية“، مشدداً على أن إسرائيل ترفض أي تدخل أجنبي في قرارات الحكومة الإسرائيلية“.

وكشف تقرير عبري الشهر الماضي، عن وثيقة غير معلنة قدمتها الأردن إلى الولايات المتحدة تتضمن قائمة طويلة من المطالب بشأن الترتيبات المتعلقة بالمسجد الأقصى.

وذكرت القناة ”12“ العبرية، أن المطالب الرئيسة التي قدمتها الأردن للولايات المتحدة الأمريكية، تتمحور حول تجديد الوضع التاريخي الراهن.

ووفق القناة، فإن المطالب التي تم تقديمها تتضمن تحويل المسؤولية عن المسجد الأقصى بما في ذلك المجال الأمني، والنظر في زيارات غير المسلمين للمكان.

وتابعت القناة، ”الأوقاف التابعة للأردن ستكون صاحبة سلطة تنظيم الدخول إلى المسجد الأقصى لغير المسلمين، بما في ذلك التقيد الصارم باللباس، ومنع إدخال الأدوات التي يستخدمها اليهود في صلاتهم“.

وحسب الوثيقة فإن إسرائيل أصبحت مطالبة بالتخلي عن السيطرة على المسجد الأقصى، وعلى الأكثر سيتم نشر قوات الأمن الإسرائيلي في المحيط الخارجي للمسجد.