رويترز: الرئيس الأمريكي يجتمع مع العاهل الأردني هذا الأسبوع

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر مطلع قوله، يوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه ”من المتوقع أن تهيمن قضايا منطقة الشرق الأوسط على الاجتماع“.

ويقوم الملك الأردني حاليًا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك برفقة عقيلته الملكة رانيا العبدالله، حيثُ تسلما في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين في ولاية نيويورك جائزة ”الطريق إلى السلام“، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

ويوم الجمعة، التقى الملك عبد الله الثاني، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك.

وجرى خلال اللقاءين المنفصلين ”بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية“، وفق ما ذكر الديوان الملكي في بيان.

وقال البيان إنه ”تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي“.

وكان العاهل الأردني تواصل هاتفيا مع الرئيس بايدن، في 25 نيسان/أبريل الماضي.

وبحث الجانبان ”التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية“، وشددا على ”أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم“.

وأكد الملك ”ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

كما طالب ”بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك“.

وأشار إلى أن ”الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات“.

وفي تموز/يوليو الماضي، اجتمع العاهل الأردني بجو بايدن، كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وتعهد بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض الملك عبدالله الثاني، آنذاك ”بتعزيز التعاون الثنائي“ بين البلدين، شاكرا إياه على ”علاقته الدائمة والاستراتيجية“ مع الولايات المتحدة على مر السنين.

وقال الرئيس الأمريكي: ”لطالما كنتم إلى جانبنا، وستجدوننا دوما إلى جانب الأردن“.