لـ"أسباب صحية".. تأجيل زيارة البابا فرانسيس إلى لبنان

أرجأ البابا فرنسيس زيارته إلى لبنان التي كان من المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل لـ“أسباب صحية“، وفق ما أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار.

وقال الوزير نصار، في بيان، إن ”لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميًا قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده“، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد نصار أنه ”تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية“، متمنيا له ”الشفاء العاجل“.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في نيسان/أبريل، أنها أُبلغت بزيارة للبابا إلى لبنان في حزيران/يونيو، لكنّ الفاتيكان لم يؤكدها.

وشوهد البابا البالغ من العمر 85 عامًا، والذي يعاني من ألم في ركبته، للمرة الأولى على كرسي متحرّك أثناء حدث عام الأسبوع الماضي، كذلك يعاني البابا أوجاعاً في الورك تجعله يعرج في مشيته. وكان خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في تموز/يوليو 2021، استخدم أيضًا على إثرها الكرسي المتحرك، ولو حصلت هذه الزيارة، لكانت الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وعانى البابا في الأسابيع الأخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى، بالإضافة إلى حالة عرق النسا المزمنة التي تسبب ألماً في الساق كذلك، والخميس الماضي استخدم البابا كرسياً متحركاً علناً لأول مرة، ويستخدمه منذ ذلك الحين في لقاءاته الخاصة والعامة.

ويواجه لبنان الذي يضمّ أكبر المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وبات معه أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

وتتعايش 18 طائفة رسميا في لبنان. ولا يعدد الدستور اللبناني هذه الطوائف بالتفصيل، إلا أن المادة التاسعة منه تنص على أن ”حرية الاعتقاد مطلقة“، و ”الدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على ألا يكون في ذلك إخلال في النظام العام“.

وسبق للبابا فرنسيس أن أعرب مراراً عن رغبته بزيارة لبنان، ووجّه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدّة للبنان.

ومن المقرر أن يقوم البابا برحلتين في يوليو/تموز المقبل، واحدة إلى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والأخرى لكندا.