الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني أثناء محاولته دخول إسرائيل

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب حاجز جبارة بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن ”الشاب محمود سامي خليل عرام، استشهد بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز جبارة“.

من جانبه، ذكر موقع ”والا“ العبري، أن ”الشاب قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولته اجتياز السياج الحدودي بالقرب من عزبة شوفة قرب طولكرم“.

وأضاف الموقع أن ”قوة إسرائيلية حاولت اعتقاله بعد إطلاق النار في الهواء، وحين لم يستجب أطلقت النار عليه“.

بدوره، ذكر موقع ”حدشوت بيتخون سديه“، أن الفلسطيني الذي أعُلن عن استشهاده في طولكرم يبلغ من العمر (27 عامًا)، وهو من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ومقيم بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه 15 شابًا فلسطينيًا حاولوا اجتياز الخط الفاصل، وجميعهم أصيبوا بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ومنذ العمليات الأخيرة، التي وقعت في المناطق الإسرائيلية، سعت الحكومة والجيش الإسرائيلي للعمل على سد فجوات في الجدار الفاصل في الضفة الغربية، يستخدمها فلسطينيون للتسلل إلى إسرائيل للعمل هناك.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق من الشهر الماضي، بإعادة النظر في قضية السياج الأمني الحدودي مع الضفة الغربية برمتها.

ونقل موقع ”واينت“ العبري عن غانتس قوله: ”هذه الأيام نعيد النظر في قضية السياج الأمني برمتها، وسنحاول البدء في إصلاحه على مراحل، وفقًا لقائمة الأولويات“.

وأضاف غانتس أن ”الجيش الإسرائيلي لم يعطِ الأولوية لحراسة السياج الحدودي، وركز على المجالات الأخرى التي يكون فيها عامل الخطر أعلى بكثير“.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس عدة خيارات، من بينها ”العودة لاغتيال قادة الفصائل الفلسطينية“.

كما تتمثل هذه الخيارات ”بإيقاع المزيد من العقوبات الاقتصادية على مدينة جنين“، التي خرج منها معظم منفذي العمليات السابقة، وذلك في إطار التعامل مع الموجة الحالية التي ينفذها الفلسطينيون، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، ضد أهداف إسرائيلية، حيث أدت هذه العمليات لمقتل 19 إسرائيليًا.

وقالت القناة ”12“ العبرية إنه“جرت نقاشات أمنية خلال المداولات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتم طرح 4 مسارات للتعامل مع هذه الموجة من العمليات ضد الإسرائيليين“.

وأوضحت القناة أن ”أحد هذه الخيارات هو العودة إلى سياسة الاغتيالات لبعض القادة في التنظيمات الفلسطينية خاصة حركة حماس“.

وبينت أن ”إسرائيل تحاول فهم جدوى مثل هذه الخطوة التي من المتوقع أن تؤدي إلى قتال طويل الأمد في قطاع غزة“.

وذكرت أن ”وزارة الدفاع الإسرائيلية تدرس إمكانية إعادة تطويق جنين حتى لا يدخل إليها أحد أو يخرج منها منفذو العملية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ولفتت القناة إلى أنه ”في هذه المرحلة تحاول إسرائيل فحص كيفية القيام بذلك على المستوى الإقليمي فقط، وعدم السماح لعرب إسرائيل بدخول جنين لزيارة العائلات وما شابه“.

وتابعت : ”هناك مسار عمل آخر يتم النظر فيه، وهو وقف التحريض على تنفيذ العمليات ضد إسرائيل“، مبينة أن مؤسسة الدفاع تريد إلحاق الضرر بالمحرضين الرئيسين، وتعطيل ظهور مقاطع الفيديو، وتفعيل الإنترنت في الشبكات، والعمل مع الشركات العالمية حول هذا الموضوع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماعًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، ورئيس جهاز الأمن العام ، ورئيس الموساد، وقائد القوات المسلحة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وآخرين.

كما ناقش وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وقادة كبار، في جلسة تقييم للوضع الأمني، اليوم الأحد، منع دخول العمال من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، في أعقاب العملية الأخيرة في ”إلعاد“.

غير أن إذاعة ”الجيش الإسرائيلي“ نقلت عن مسؤولين أمنيين في الجيش اعتراضهم على خطوة منع دخول عمال غزة.

وقالوا لغانتس: ”لا يمكنك منع دخول 12 ألف عامل من غزة بسبب هجوم قادم من الضفة الغربية“، كما شددوا على أن ”هذا الأمر خطأ“.