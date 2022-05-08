الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي محاولة للهروب من استحقاقات السلام

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ في محاولة لـ“الهروب“ من استحقاقات السلام.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن ”إسرائيل تسعى لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خريطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ لذلك تواصل الاختباء خلف التصعيد للهروب من استحقاق السلام“.

وأضاف البيان أن ”إسرائيل تسعى إلى تنفيذ مخططاتها، كجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله“.

واعتبرت الوزارة أن ما وصفته بـ“اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية للانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، واتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها بالشعب الفلسطيني وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب“.

وتابعت أن ”الانتهاكات امتداد للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية وفي جميع المناطق المصنفة (ج) التابعة للسلطة الفلسطينية“.

وقال البيان إن ”إسرائيل تحاول تحقيق أطماعها، من خلال الاقتحامات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية، وما يرافقها من عمليات قمع وترهيب للمواطنين المدنيين العزل“.

وشددت الوزارة على أن ”رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات، وعمليات التصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية“.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إن ”القضية الفلسطينية هي الأطول في التاريخ المعاصر، ولا يمكن القبول بحجة تركيز الاهتمام على القضايا الطارئة، وتأجيل التعاطي حيالها“.

وأكد المالكي على ”أهمية علاج كافة المسائل بشكل متساوٍ، وعدم السماح لإسرائيل باستغلال هذه الظروف لمواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين“.

وأكد المالكي على أن ”الأساس لنجاح العملية السياسية أو لبناء علاقات مع إسرائيل يبدأ من توقف برنامجها الاستعماري على أرض دولة فلسطين، وانتهاكها للحقوق الفلسطينية وإنهاء احتلالها“.