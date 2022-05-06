برلماني ليبي: باشاغا يلوح بـ"ورقة الميزانية" لسحب البساط من تحت أقدام الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، اليوم الجمعة، أن الجلسة التي سيعقدها المجلس يوم الاثنين المقبل 9 أيار/ مايو، ستخصص في الغالب لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2022 لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.

وقال أوحيدة، في تصريح أدلى به إلى ”إرم نيوز“، إن باشاغا قد يمارس سلطاته من مدينة سرت، في ظل استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في رفض تسليم السلطة.

وأضاف أن الدبيبة يسيطر على العاصمة بالمال ودعم الميليشيات، وباشاغا لا يريد حلاً عسكرياً، وآخر ورقة يستخدمها هي ورقة الميزانية وإدارة حكومته من سرت، وفي حال تم تسييل الميزانية سيسحب البساط من تحت أقدام الدبيبة.

لكنه بين أن الأمر لن يكون سهلاً ”في ضوء أن مجلس النواب يعاني من انقسام بين مؤيد لباشاغا وآخر للدبيبة“.

وقال إن الكثير من الليبيين، خصوصاً في برقة، باتوا يرون أن الوضع بهذا الشكل لن يؤدي إلى حل للأزمة، وأصبح التفكير يتمحور حول الحل الفدرالي وفق دستور 51 أو حتى الكونفدرالي، باعتباره الأقرب لإنهاء المركزية، وليحدث توزيع عادل للثروة، وحصر مشاكل كل إقليم، سيما الأمنية، في نطاقه لتسهيل حلحلتها.

واعتبر أوحيدة أن المجتمع الدولي منقسم حالياً تجاه الأزمة الحاصلة، وكل طرف يدفع لحل يضمن نفوذه ومصالحه، وليست لديهم رؤية جديدة إلا استمرار إدارة الأزمة.

وأعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة سعد حماد، اليوم الجمعة، تسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأوضح أن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 95 مليار دينار ليبي (الدولار الأمريكي يعادل نحو 4.79 دينار)، وتتوزع على أربعة أبواب.

وتضمنت في بابها الأول ”الرواتب وما في حكمها ”وخصص له نحو 42 مليارا، في حين خصص للباب الثاني والمتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية نحو 8 مليارات، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار نحو 18 مليارا، أما نفقات الدعم وهي الباب الرابع من الميزانية فخصص لها نحو 26 مليارا.

وتعهد باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي.

من جانبها، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، أن الاجتماعات المرتقبة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري ستستأنف يوم 15 مايو/أيار الجاري.

وجاء إعلان ويليامز عقب مباحثات أجرتها مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وتناولت ”كيفية إيجاد تسوية توصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال“ .

كما أجرت وليامز مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد ”التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو؛ لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله، وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن“.