ويليامز تعلن استئناف اجتماعات القاهرة حول المسار الدستوري الليبي منتصف مايو

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، أن الاجتماعات المرتقبة في القاهرة بين مجلسي النواب و الدولة حول المسار الدستوري، ستستأنف يوم 15 مايو/أيار الجاري.

و نقلت ويليامز في تغريدة لها على ”تويتر“ أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أبلغها خلال لقاء معها، أمس الخميس، التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية.

و أكدت المستشارة الأممية أنها أطلعت رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال اللقاء، الذي انعقد في طرابلس، على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأضافت: ”أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15مايو لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن“.

وكان خالد المشري، قد بحث أمس الخميس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض المشري مع وليامز خلال اللقاء في مقر المجلس في العاصمة طرابلس، جهود المجلس الأعلى، لكسر الجمود السياسي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في ”فيسبوك“.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة إنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.

وكانت اجتماعات القاهرة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، حول القاعدة الدستورية، قد تأجلت بسبب الخلافات والتهديد بمقاطعة المحادثات، وفق سياسيين ليبيين.

وتسعى وليامز، بدعم من دول غربية، لحل الأزمة السياسية منذ انهيار الانتخابات قبل أيام من موعدها الذي كان مقررا في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بسبب خلافات حول القواعد التي تجري على أساسها.

وكانت الانتخابات المقررة جزءا من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حد لفوضى مستمرة منذ عقد من الزمن منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.