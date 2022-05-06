قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية "أجرت فحصا" حول وجود عبوات ناسفة بالأقصى

أعلنت هيئة البثت الإسرائيلية الرسمية ”كان“، أن الشرطة الإسرائيلية ”أجرت فحصا“، مساء الخميس، حول إمكانية وجود عبوات ناسفة في المسجد الأقصى.

وأوضحت القناة العبرية، أنه ”وبعد الاشتباه بوجود عبوتين ناسفتين بالمسجد الأقصى استدعت الشرطة طواقم المتفجرات لفحصها“.

وردا على ذلك، قال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، في تصريح نقلته وسائل إعلام فلسطينية محلية، إنه ”وبعد التفتيش والفحص فلا صحة لما تم تسريبه حول وجود عبوات ناسفة بالأقصى“.

وأضاف الكسواني: ”بعد فحص ماسورتين عثر عليهما الاحتلال داخل المسجد الأقصى، تبين أنهما فارغتين، ولا يوجد أي عبوات داخل المسجد“، مشيرا إلى أن ”الشرطة الإسرائيلية انسحبت من المصلى القبلي“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تجدد فيه التوتر بالمسجد الأقصى، على خلفية اقتحام عشرات المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“.

وحسب الوكالة، فإن 792 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، لافتة إلى أنهم أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، ورفعوا العلم الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة، إلى أنه ”وبالتزامن مع تلك الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال على المصلين والمرابطين في باحات الأقصى بالدفع والضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصروا الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع 38 إصابة“.

وأضافت: ”حطمت الشرطة الإسرائيلية زجاج منبر صلاح الدين التاريخي داخل المصلى القبلي، وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحاولت إفراغ ساحات المسجد من المصلين“.

وأكدت ”وفا“، أنه وخلال الاقتحام اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 50 فلسطينيا بينهم مسعفة، أفرج عن معظمهم لاحقا، فيما أبقت السلطات الإسرائيلية على اعتقال 17 شابا، وأبعد آخران عن المسجد.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، إن ”السلطة الفلسطينية والأردن يبذلان جهودا من أجل منع حركة حماس من السيطرة على المسجد الأقصى واستغلال الاحتجاجات فيه لنشر أيديولوجيتها في الحرم القدسي“.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول فلسطيني قوله، إن ”رام الله وعمان اتخذتا بالفعل عددا من الخطوات لمنع أنصار حماس من السيطرة على احتجاجات المصلين المسلمين ضد الإجراءات الإسرائيلية بالحرم القدسي“.