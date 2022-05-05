مصرع سائح دنماركي إثر انفجار لغم بإقليم كردستان العراق

لقي سائح يحمل الجنسية الدنماركية، مصرعه، إثر انفجار لغم أرضي أثناء تجولهما في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، يوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن ”سائحا دنماركيا لقي مصرعه، وأصيب آخر بجروح إثر انفجار لغم أرضي أثناء وجودهما في ناحية كاني ماسي في قضاء العمادية شمالي دهوك“.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن ”الحادث وقع عندما دخل السائحان الدنماركيان على متن دراجة هوائية منطقة مزروعة بالألغام في قرية باروخ في ناحية كاني ماسي، لينفجر أحدها ويتسبب بمقتل أحدهما وإصابة الآخر“.

وبينت أن ”السائحين لم يستشيرا الجهات الإدارية حول المناطق الخطرة التي يجب تجنبها أثناء السياحة“.

يشار إلى أن ناحية ”كاني ماسي“، كانت مسرحا للمعارك الدائرة بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، حيث يتخذ عناصر الحزب من المنطقة الحدودية الوعرة معقلا له داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وتحذر العديد من الحكومات الغربية، رعاياها، من السفر إلى العراق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي يشير موقع وزارة خارجيتها إلى ”الخطر الإرهابي“ و“خطر الخطف“.

ويزور العراق عشرات الأوروبيين والأمريكيين وسياح من جنسيات أخرى، وهي حالة لم يشهدها العراق منذ عقود.

وساعد على الدفع بهذا الاتجاه، الآراء الجيدة من قبل السياح، التي تصف فترة وجودهم في العراق على أنهم لم يتعرضوا لمضايقات، بحسب تقارير محلية.

ويأتي بعض السياح بشكل فردي إلى العراق، بينهم صانعو محتوى يستكشفون البلاد وينشرون على ”يوتيوب“ مقاطع فيديو عن الطعام والسكان والآثار لعشرات الآلاف من متابعيهم، فيما يأتي آخرون ضمن مجموعات سياحية مع شركات محلية خاصة تنظم جولات من بغداد إلى البصرة جنوبا ثم الموصل شمالا.