مسعفون: وفاة محتج على أيدي قوات الأمن السوداني في الخرطوم

قال مسعفون متحالفون مع حركة احتجاجية تطالب بإنهاء الحكم العسكري في السودان إن محتجا سودانيا قتل، اليوم الخميس، عندما تصدت قوات الأمن لمتظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية على ”تويتر“ إن المحتج، الذي لم تحدد هويته، دهسته عربة تابعة لقوات الأمن.

وأضافت اللجنة أن القتيل يرفع إجمالي عدد المحتجين الذين لقوا حتفهم منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 95.

وأطاحت مجموعة من كبار الضباط بعمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة، ودخلت لاحقا في حكومة لتقاسم السلطة مع الجماعات المدنية التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور في 2019.

وانتهى هذا الترتيب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قام نفس القادة العسكريين بانقلاب أدخل البلاد في دوامة اضطرابات اقتصادية وسياسية.