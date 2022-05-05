جيروزاليم بوست: السلطة الفلسطينية والأردن يسعيان لمنع حماس من السيطرة على الأقصى

كشفت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية عن جهود تبذلها السلطة الفلسطينية والأردن؛ من أجل منع حركة حماس من السيطرة على المسجد الأقصى، واستغلال الاحتجاجات فيه لنشر أيديولوجيتها في الحرم القدسي.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلاً عن مسؤول فلسطيني لم تسمه، إن ”رام الله وعمان اتخذتا بالفعل عدداً من الخطوات لمنع أنصار حماس من السيطرة على احتجاجات المصلين المسلمين ضد الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي“.

وأكد المسؤول أن السلطة الفلسطينية والأردن ”لن يسمحا لحماس بالسيطرة على المسجد الأقصى“، مبيناً أن ”تل أبيب وعمان اقتربتا من التوصل إلى تفاهم حول مسؤوليات الحرم، بما في ذلك تعيين حراس جدد“، حسب الصحيفة.

واتهم المسؤول الفلسطيني حركة حماس بالسعي لتحويل الحرم القدسي إلى ”منصة لنشر أيديولوجيتها ورسائلها السياسية“، رافضاً الإدلاء بتفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية والأردن بهذا الشأن.

هذا ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فلسطينية أخرى قولها إن إحدى تلك الخطوات تتمثل في انتشار نشطاء من حركة فتح داخل الحرم القدسي، مبينة أن ذلك ظهر جلياً في المسجد الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ”انتشار عناصر الفصيل الحاكم للسلطة الفلسطينية -حركة فتح- في الأقصى بمثابة استعراض للقوة وتحذير لمؤيدي حماس“، حسب تعبيرها.

وأضافت الصحيفة أن ”دائرة الأوقاف التابعة للأردن، والتي تدير شؤون الحرم القدسي، أصدرت تعليمات لحراسها بإزالة لافتات حماس من المنطقة، وصدرت تعليمات للحراس بمنع المصلين من إحضار الألعاب النارية وغيرها من الأشياء للأقصى“.

يذكر أن المسجد الأقصى شهد توتراً أمنياً خلال شهر رمضان المبارك، أسفر عن إصابة واعتقال المئات من الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، في حين اتهمت السلطات الإسرائيلية حركة حماس في أكثر من مرة بمحاولة تأجيج الأوضاع في الأقصى.

وقبل عدة أيام، كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية أن الأردن قدم للولايات المتحدة ورقة تتضمن 8 مطالب لمنع عودة التوتر إلى المسجد الأقصى، الذي شهد أخيرا مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الأردن يتهم إسرائيل بتقييد دخول المصلين المسلمين، والفشل في كبح جماح القوميين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين الذين تنتهك طقوسهم الوضع السابق، ومن وجهة نظر إسلامية تدنس الموقع المقدس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أردني، طلب عدم ذكر اسمه، أن وساطة الأردن تهدف إلى ”معالجة الأسباب الجذرية للتوتر، وضمان عدم انفجار الأمور مرة أخرى“، مضيفا أن واشنطن تلقت أخيرا ورقة تتضمن بوضوح موقف المملكة.