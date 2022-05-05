إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين لباحات الأقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الخميس، بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إفراغه من المصلين، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه في ذكرى ”عيد الاستقلال“ اليهودي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن ”العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى المبارك“.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، فقد حطمت الشرطة الإسرائيلية باب المسجد القبلي بالحرم القدسي، أثناء محاولتها إفراغ المصلين الفلسطينيين منه.

وتواجد عشرات الفلسطينيين للصلاة والبقاء في المسجد والتصدي لهذه الاقتحامات، رغم تشديد الشرطة الإسرائيلية من إجراءات دخول المسجد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وقالت وكالة ”وفا“: ”اقتحم عشرات المستوطنين، باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية“.

وفي السياق ذاته، منعت الشرطة الإسرائيلية عشرات الشبان الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع دعوات فلسطينية للتواجد داخل مدينة القدس المحتلة للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالا بعيد ”الاستقلال“ اليهودي.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن المسجد الأقصى سيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين في عدة أوقات خلال النهار، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وخلال الأيام الماضية دعت مجموعات تطلق على نفسها ”جماعات الهيكل“ إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى ورفع علم إسرائيل عليه، وداخل ساحاته.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، حذر مما أسماه ”التداعيات الخطيرة جدا على المنطقة والعالم إذا نفذ المستوطنون مخططهم باقتحام المسجد الأقصى والمغامرة برفع الأعلام الإسرائيلية والغناء في باحاته المقدسة.“

بينما حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي لها، ”الاحتلال وقيادته من الاعتداء على المسجد الأقصى، والسماح لجماعات المستوطنين باقتحام الأقصى“.

وقالت حركة ”حماس“، الأربعاء، إن ”سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقطعان مستوطنيه، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ هو لعب بالنار، وجر للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنه“.

ودعت الحركة في بيان الشعب الفلسطيني لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك.