سقوط 6 صواريخ بجوار مصفاة نفطية في أربيل

سقطت 6 صواريخ قرب مصفاة نفط في مدينة أربيل، حسب ما ذكرت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ببيان أصدرته يوم الأحد.

ولم يوضح بيان السلطة ما إذا كانت الصواريخ تسببت بسقوط ضحايا أو حدوث أضرار، لكنه بين أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى وسقطت قرب مصفاة ”كار“.

وكانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في السادس من نيسان/ أبريل الماضي دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان حينها إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة ”كار جروب للطاقة“.

وفي آذار/ مارس الماضي، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية، في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وأصيب شخص واحد في الهجوم.

وقال الحرس الثوري في بيان له، حينها، إنه ”بعد الجرائم الأخيرة لإسرائيل، والإعلان السابق عن أن جرائمها، لن تمر دون رد، تم الليلة الماضية استهداف المركز الإستراتيجي للتآمر التابع للنظام الإسرائيلي“.

وحذر البيان إسرائيل من أن ”تكرار أي شر سيقابل بردود قاسية وحاسمة ومدمرة“.

وتابع البيان ”كما نؤكد للشعب الإيراني أن أمن وسلام الوطن هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، ولن نسمح لأحد بالتهديد أو الهجوم عليه“.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد ذكر أن الهجوم الصاروخي على أربيل، استهدف ما وصفها بـ“قواعد إسرائيلية سرية“.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ذلك الهجوم بأنها ”هجوم شائن“.

وعادة ما توجه اتهامات لميليشيات مسلحة تدين بالولاء لإيران، باستهداف المصالح الأمريكية في العراق بهجمات صاروخية، كالهجمات المتكررة على مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة المحصنة ببغداد.