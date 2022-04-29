السلطة الفلسطينية: إسرائيل تفرض التقسيم الزماني في القدس‎‎

قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحاول فرض التقسيم الزماني وتغيير الوضع في المسجد الأقصى من خلال إفراغ المصلين الفلسطينيين بين الصلوات، معبرة عن إدانتها لهذه الخطوة الإسرائيلية الجديدة هناك.

وأكدت السلطة الفلسطينية على لسان وزارة الخارجية، أن ”هناك محاولات إسرائيلية لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى بمدينة القدس“، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن ”الحديث عن الوضع القائم، يعني الوضع الذي فرضته إسرائيل عبر تقاسمها الزماني للمسجد الأقصى“.

وأضافت: ”إسرائيل تريد تثبيت الوضع الذي يجب أن يفرغ فيه الحرم القدسي الشريف من المصلين الفلسطينيين ما بين الصلوات، لتثبيت أحقية اليهود في الدخول إليه والصلاة فيه“، مشيرة إلى أن هذا الأمر يريدونه أن يصبح أمراً واقعياً.

وتابعت الخارجية بيانها أن ”إسرائيل، تريد أن يصبح إخراج المصلين الفلسطينيين ما بين الصلوات وإفراغ الحرم القدسي الشريف، من المصلين هو الأمر الواقع، وذلك لتثبيت مفهوم التقاسم الزماني للمسجد الأقصى“.

وبينت، أن ”هذه هي الخطوة الأولى التي تقوم بها إسرائيل“، مشددة أنه توجه إسرائيلي لفرض واقع جديد سيصبح قائماً، ويصبح التواجد اليهودي داخله جزءاً من هذا الواقع الجديد.

ورأت الخارجية الفلسطينية، أن ”ذلك كله يجري وسط ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين حرصهم على الوضع القائم أو التعامل بحذر مع الأوضاع في القدس“.

وتساءلت الخارجية في بيانها قائلة عن ”أي حذر هذا؟ فكل تلك الاقتحامات التي تقوم بها إسرائيل يومياً والاعتداءات بالضرب وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز على المصلين تعتبره إسرائيل ”تعاملاً بحذر“.

وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى لإصابة العشرات منهم.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية أعاقت وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للجرحى، كما قامت بالتضييق على المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، اعتدت الشرطة الإسرائيلية بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

ولفتت إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اعتلت الأسطح الملاصقة للمسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوفهم.

وكما وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المسجد الأقصى، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

بينما قالت جمعية الهلال الأحمر، إن ”طواقمها تعاملت مع 42 إصابة بين المصلين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى في وقت سابق“.

ولفتت إلى أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولى للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد الموجود في مدينة القدس.

وتصاعدت الأوضاع في مدينة القدس، منذ بداية شهر رمضان الجاري، والذي تصادف مع احتفالات إسرائيل بعيد ”الفصح العبري“، الأمر الذي أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة خلال الأيام السابقة بين الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تأمين اقتحامات المستوطنين، والمصلين الفلسطينيين.