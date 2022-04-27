"الآلية الثلاثية": انطلاق الحوار الوطني السوداني في مايو

أعلنت الآلية الثلاثية التي تجمع ”الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)“ انطلاق الحوار بين الفرقاء السودانيين في مايو/ أيار المقبل.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لبات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، وممثل إيغاد إسماعيل ويس، اليوم الأربعاء، إن الحوار سينطلق في الفترة ما بين 10 و12 من الشهر المقبل بعد إنهاء لقاءاتهم مع الأطراف السودانية.

جاء ذلك بالتزامن مع إفراج السلطات السودانية عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد احتجاز دام أكثر من شهرين.

وكان الفكي محتجزا برفقة 18 آخرين على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، بعد اتهامات بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من يونيو 1989“.

وأمس الثلاثاء، انتهت إجراءات هذا البلاغ بالإفراج عن الفكي بالضمانة العادية، بيد أن النيابة أعادت الحجز عليه مع آخرين، منهم وجدي صالح وسامي البله على ذمة بلاغ آخر.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، إقبال أحمد علي، لـ ”إرم نيوز“ إن ”النيابة أفرجت اليوم عن عضو مجلس السيادة السابق، بالضمانة العادية، دون سواه من المحتجزين الآخرين“.

كما أفرجت السلطات عن وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، الذي كان محتجزا على ذمة ذات البلاغ، بالضمانة العادية، وبالكفالة المالية عن المعارضين بابكر فيصل، وطه عثمان.

وكان قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم، طيب الأسماء عبد الله، قد رفض يوم الإثنين تجديد الحبس لأعضاء لجنة ”إزالة التمكين“، عدا العقيد شرطة معاش عبد الله سليمان، الذي تم تجديد حبسه، لحين اكتمال التحريات في مواجهته.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ ”إرم نيوز“، الأحد، أن قرار الإفراج عن أعضاء لجنة ”إزالة تمكين نظام البشير“، قد صدر من سلطات عليا.

وأشارت إلى أن اجتماعا عقد بين نائب رئيس القضاء، ورئيس الجهاز القضائي، ووكيل النيابة المشرف على إجراءات البلاغ ضد أعضاء لجنة ”التفكيك“، أقر الإفراج عن أي معتقل لا تتوفر في حقه بينة مبدئية.