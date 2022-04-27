السودان.. الإفراج عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان

أفرجت السلطات السودانية اليوم الأربعاء، عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد احتجاز دام أكثر من شهرين.

وكان الفكي محتجزا برفقة 18 آخرين على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، بعد اتهامات بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من يونيو 1989“.

وأمس الثلاثاء، انتهت إجراءات هذا البلاغ بالإفراج عن الفكي بالضمانة العادية، بيد أن النيابة أعادت الحجز عليه مع آخرين، منهم وجدي صالح وسامي البله على ذمة بلاغ آخر.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، اقبال أحمد علي، لـ ”إرم نيوز“: ”النيابة أفرجت اليوم عن عضو مجلس السيادة السابق، بالضمانة العادية، دون سواه من المحتجزين الآخرين“.

وأفرجت أمس السلطات عن وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، الذي كان محتجزا على ذمة ذات البلاغ، بالضمانة العادية، وبالكفالة المالية عن المعارضين بابكر فيصل، وطه عثمان.

وكان قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم، طيب الأسماء عبد الله، قد رفض يوم الإثنين تجديد الحبس لأعضاء لجنة ”إزالة التمكين“، عدا العقيد شرطة معاش عبد الله سليمان، الذي تم تجديد حبسه، لحين اكتمال التحريات في مواجهته.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ ”إرم نيوز“، الأحد، أن قرار الإفراج عن أعضاء لجنة ”إزالة تمكين نظام البشير“، قد صدر من سلطات عليا.

وأشارت إلى أن اجتماعا عقد بين نائب رئيس القضاء، ورئيس الجهاز القضائي، ووكيل النيابة المشرف على إجراءات البلاغ ضد أعضاء لجنة ”التفكيك“، أقر الإفراج عن أي معتقل لا تتوفر في حقه بينة مبدئية.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن إجراءات بينها مراجعة حالة الطوارئ، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين، لتهيئة مناخ الحوار الشامل في البلاد.

وأشار البرهان إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد بعد 6 أشهر من انقلاب عسكري.

وقال في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني: ”نحن مقبلون على مرحلة صعبة، ويجب أن نقدم فيها جميعًا تنازلات من أجل البلد“، مشيرًا إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد.

ووجدت تصريحات البرهان، ترحيبًا من قبل قوى سياسية سودانية، إذ وصف حزب الأمة القومي، الأحد، الدعوة بأنها ”إعلان عن نوايا حسنة“، مشددًا على ”ضرورة تنفيذ الوعود لتنخرط الأطراف السودانية في حوار جماعي لا ثنائي“.

ووقعت قوى سياسية، وكيانات أهلية في السودان، الثلاثاء الماضي، على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد 32 مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ونصت الوثيقة التي أطلعت عليها ”إرم نيوز“، على ”استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات، في مايو/أيار 2024“.

وأكدت الوثيقة ”اختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، وأطراف اتفاق جوبا للسلام، على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرًا ممثلًا لولايات السودان كافة، بينما اقترحت 300 عضو للمجلس التشريعي“.