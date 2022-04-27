حكم جديد بحق زوج عمة العاهل الأردني بالسجن 18 عاما في قضية فساد

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء حكما جديدا بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني، بالسجن 18 عاما وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دولار في قضية تتعلق بالفساد.

وقال مصدر قضائي لوكالة ”فرانس برس“، إن محكمة جنايات الفساد أصدرت حكما بحق الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق، بـ“السجن 18 عاما وإلزامه بدفع 190 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار) للشركة“.

وبحسب المصدر ”أدين الكردي (زوج عمة الملك الأميرة بسمة) بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة“.

ودانت المحكمة كذلك أربعة متهمين آخرين في القضية بالتهاون بواجبات الوظيفة واصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار (1410 دولارات).

أما قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها بهذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما والرسوم والغرامة 30.7 مليون دينار، إضافة إلى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المُدان بها والبالغة 756 ألفًا.

وكان مجلس ”هيئة مكافحة الفساد“ أحال في مارس/آذار 2012 عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد، حيث أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30% من أسهمها.

وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا إلى المدعي العام في أغسطس/ آب 2012 جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة خلال الأعوام 2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد) للهند من خلال وسيط في الهند.

وكان قد قرّر مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقا لسيادة القانون.

وكلّف المجلس وزير العدل حينها باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّا عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولا إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

وقررت المحكمة في كانون الثاني/يناير 2013 الحجز على أموال الكردي المقيم في بريطانيا.

شهد الأردن تظاهرات واحتجاجات اندلعت العام 2011 وتراجعت وتيرتها إلى أن خفتت في السنوات الأخيرة، طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.