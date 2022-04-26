السلطات السودانية تفرج عن المعارض البارز خالد عمر يوسف

قال محام إن السلطات السودانية أطلقت، اليوم الثلاثاء، سراح المعارض البارز والوزير السابق خالد عمر يوسف.

واعتُقل يوسف في شباط/فبراير الماضي وكان يتولى منصب وزير شؤون مجلس الوزراء قبل انقلاب عسكري في تشرين الأول/أكتوبر.

واعتقلت السلطات السودانية خالد عمر يوسف بوساطة قوة ملثمة، من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض إلقاء القبض على الأمين العام للحزب ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف.

وقال المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي آنذاك إن قوة أمنية ألقت القبض على عمر من داخل مقر الحزب جنوب الخرطوم.

وأضاف أن القوة التي يعتقد أنها تتبع للشرطة اقتادته إلى أحد مقار الشرطة دون ذكر تفاصيل.

يأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء القبض على القيادي في تحالف الحرية والتغيير ومقرر لجنة إزالة التمكين السابق وجدي صالح بوساطة قوة أمنية.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أفرجت السلطات الأمنية عن خالد عمر يوسف وسياسيين آخرين، بعد إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

يذكر أن تقارير إعلامية سودانية أشارت في وقت سابق، إلى أن الاعتقالات تتعلق ببلاغات جنائية تقدمت بها لجنة معنية بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بعد اتهامات للجنة السابقة بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.