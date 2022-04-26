الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بالتحقيق في غرق قارب المهاجرين

كلف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الجيش بالتحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه؛ ما أودى بحياة ستة أشخاص فيما لا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة، في منتصف مايو/ أيار المقبل، انطلق قارب الهجرة، مساء السبت الماضي، من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، فيما اتهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه. وقال الجيش إن قائد المركب نفذ ”مناورات للهروب .. بشكل أدى إلى ارتطامه“ بزورق للجيش.

وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخصصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن الحكومة قررت ”الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف القضاء المختص“.

وأوضح مكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق.

وشارك في جلسة مجلس الوزراء كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية، الذين قدموا ”عرضًا مفصلًا لوقائع ما حصل“، وفق الرئاسة اللبنانية.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصا إلى الشاطئ وانتشل ست جثث.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصا على الأقل من نساء ورجال وأطفال.

وكلفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على ”تعويم المركب“ الغارق.

ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرًا، وغالبًا ما تكون وجهتهم قبرص.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قاربا على متنها أكثر من 1500 شخص، الفرار عبر البحر انطلاقا من لبنان، وقد ”تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 %“ منها.