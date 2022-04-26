استشهاد فلسطيني وإصابة 3 إثر مداهمة إسرائيلية جنوب أريحا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون بجراح، خلال مداهمة نفذتها قوات إسرائيلية لاعتقال أشخاص في مدينة أريحا بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أحمد إبراهيم عويدات البالغ من العمر 20 عاما، استشهد بعد إصابته بطلق ناري في رأسه، مضيفة أن 3 آخرين أصيبوا بجراح ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل القوات الإسرائيلي للشاب عويدات في مخيم ”عقبة جبر“ جنوب أريحا، واصفة ذلك بأنه ”جريمة بشعة“.

واعتبرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ”هذه الجريمة، امتدادا لجرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في مناطق سكناهم ومنازلهم“.

كما اعتبر البيان، الواقعة، ”ترجمة مباشرة للمستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسمح للجنود بالتعامل مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب دون وازع من ضمير أو قانون“.

وأضافت الوزارة أن ”الاقتحامات المتكررة والدموية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل وترهيب للمواطنين الفلسطينيين، تعكس عمق الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة، وإصرارا متواصلا ومفضوحا على التصعيد وجر ساحة الصراع إلى دوامة من العنف“.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بـ“الخروج عن صمتها، والبدء فورا بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال“، بحسب ما جاء في البيان.

في المقابل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنوده فتحوا النار بعد إلقاء حجارة وقنابل حارقة عليهم عندما دخلوا مخيما للاجئين قرب مدينة أريحا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات كانت تقوم ”بنشاط لمكافحة إرهاب للقبض على مطلوبين“ في مخيم عقبة جبر للاجئين عندما هاجمها عشرات الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث: ”المشاغبون أحرقوا إطارات وألقوا حجارة وزجاجات حارقة على الجنود الذين ردوا بأدوات فض أعمال الشغب والذخيرة الحية“، مضيفا أن الجنود الإسرائيليين لم يتعرضوا لأي إصابات.

وذكر سكان محليون أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين هما أب وابنه.

وكثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة لهم، بعد سلسلة هجمات في الشوارع بمدن إسرائيلية الشهر الماضي.

وقتل 14 شخصا في إسرائيل، بينهم ثلاثة ضباط شرطة، إثر هجمات منذ 22 آذار/ مارس الماضي، بينما استشهد 17 فلسطينيا على الأقل، في الضفة الغربية.