العاهل الأردني يتفق مع بايدن على ضرورة إنهاء التوتر في القدس

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن في إتصال هاتفي، اليوم الإثنين، التوتر في القدس التي تشهد مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

واندلعت أعمال عنف في منتصف نيسان/ أبريل في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة مما ينذر بتصعيد جديد بين إسرائيل والفلسطينيين بعد عام من تجدد الحرب في غزة.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، إنه في ما يتعلق بتطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد الملك عبد والله والرئيس بايدن ”على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم“.

وجدد الملك التأكيد على ”ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

وأكد الملك ”ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى المبارك“، مشيرا إلى أن ”الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات“.

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وبحسب البيان، أكد الملك عبدالله والرئيس بايدن ”التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم“.

في هذه الأجواء المتوترة وخلال شهر رمضان، تجري مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.

أسفرت هذه المواجهات عن جرح أكثر من 250 فلسطينيا، وأغلقت السلطات الإسرائيلية التي تشرف على الدخول إلى الحرم القدسي المعابر التي تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى القدس.