مدريد: لا نريد "تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، اليوم الإثنين، أنه ”لا يريد تأجيج خلافات عقيمة“ مع الجزائر بعد إدانة الرئيس الجزائري لتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

وقال الباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو: ”لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته“.

سُئل الباريس عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصف السبت التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية بأنه ”غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا“.

وقال تبون إن الجزائر ”لها علاقات طيبة مع إسبانيا“، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية ”غيّرَ كل شيء“.

وأضاف: ”لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل لهذا النزاع“.

وأعلن الباريس الإثنين أن ”من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية“.

جاء نحو ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا من الجزائر في الربع الأول من العام.

أعلنت مدريد في 18 آذار/مارس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حالياً ”الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع“.

واستنكرت الجزائر ”تحوّل“ موقف مدريد واستدعت في اليوم التالي سفيرها في إسبانيا.

وثمة خلافات عدة بين البلدين، أبرزها حول الصحراء الغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.

وتعتبر مدريد أن الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الرباط هو ضمان ”تعاونها“ في مكافحة الهجرة غير الشرعية من المغرب، حيث يغادر معظم المهاجرين إلى إسبانيا، ويعتبر مراقبون أن المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على إسبانيا.

ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة ”البوليساريو“ المدعومة من الجزائر.

وتقترح الرباط، التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تدعو ”البوليساريو“ إلى استفتاء لتقرير المصير نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت عام 1991، لكنها بقيت حبراً على ورق.

وتم انتهاك وقف إطلاق النار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020، بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد الانفصاليين، الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد إلى موريتانيا.