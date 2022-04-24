الملك عبدالله الثاني في القاهرة لعقد لقاء أردني إماراتي مصري

قال الديوان الملكي الأردني إن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، وصل القاهرة مساء اليوم الأحد، للمشاركة في محادثات ثلاثية مع مصر والإمارات.

وأضاف الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، أنه ”كان في مقدمة مستقبلي الملك في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين“.

وأشار البيان إلى أن الملك سيعقد خلال هذه الزيارة، ”لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وصاحب الملك عبد الله الثاني في زياته إلى مصر ولي العهد الأمير الحسين، وفق بيان الديوان.

وهذه الزيارة هي الأولى للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد عودته الأسبوع الماضي، إلى البلاد قادما من رحلة علاج في ألمانيا.

وأجرى الملك الأردني، في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وبقي هنالك أسبوعا كاملا للراحة قبل العودة إلى المملكة.

وكانت هذه أول مرة يغادر فيها الملك، البلاد، لغايات إجراء عملية جراحية، حيث شهد الخبر إثر ذلك تفاعلاً واسعاً وكبيراً بين الأوساط الإعلامية المحلية والعربية.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، عقد الملك عبدالله الثاني، في العقبة جنوب الأردن، لقاء رباعيا ضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحث اللقاء المستجدات الدولية والإقليمية.

وذكرت قناة ”المملكة“ الرسمية أن اللقاء كان ”تشاوريا“ في المدينة التي تطل على البحر الأحمر على بعد 325 كلم جنوب عمان.

وقال مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ“فرانس برس“ إن ”اللقاء التشاوري الأخوي تناول المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة“.

وحضر ذلك اللقاء بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي أيضا ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون.