وفاة فتاة إثر غرق زورق يقل 60 شخصا بميناء طرابلس اللبناني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توفيت فتاة في حادث غرق قارب يقل نحو ستين شخصًا، السبت، قبالة سواحل شمال لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر ومسؤول.

وقال الصليب الأحمر في بيان: ”غرق زورق وعلى متنه حوالي 60 شخصا. وجّه الصليب الأحمر اللبناني 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس“ في شمال البلاد.

وأفاد وزير النقل اللبناني وكالة رويترز ”بوفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق لبزورق قبالة ميناء طرابلس“.

ولم يتضح على الفور مصير الركاب، لكن تلفزيون الجديد المحلي ذكر أن القوات اللبنانية أنقذت معظمهم.

ولم يحدد الصليب الأحمر ما إذا كانوا مهاجرين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظاميّ.

يعاني لبنان، الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبا.

فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية، ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصًا، من بينهم 186 لبنانيا، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تبعد 175 كيلومترا عن سواحل لبنان.

وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270، بينهم 40 لبنانيا.

معظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد.