اقتحام إسرائيلي جديد للأقصى.. إصابة عشرات الفلسطينيين ومواجهات عنيفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بعد مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بمدينة القدس، والتي حاولت تفريق وإبعاد المصلين عن المسجد؛ تمهيدا لاقتحامات جديدة للمستوطنين.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية نقلا عن عيادة المسجد الأقصى، أنها تعاملت حتى اللحظة مع 43 إصابة من بينهم إصابة خطيرة جراء إطلاق الرصاص المطاطي على المصلين، في المواجهات المندلعة بالقدس.

بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه ”تعامل مع عدد من الإصابات من بينها إصابات خطيرة داخل المسجد الأقصى“.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، ”فقد اعتلى بعض الجنود الإسرائيليين الأسطح في ساحات المسجد الأقصى، وقاموا بمحاصرة الفلسطينيين المعتكفين، ومن ثم بدؤوا بإطلاق الرصاص المطاطي بشكل مباشر في محاولة لتفريقهم“.

وأوضحت مصادر محلية، أن ”الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء الاقتحام“.

وفي وقت سابق، توافد آلاف الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية والمدن العربية داخل إسرائيل، إلى مدينة القدس لأداء صلاة الفجر والاعتكاف في المسجد الأقصى، على الرغم من القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية عليهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

والجمعة الماضية، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى؛ مما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 152 فلسطينيا بالرصاص وقنابل الصوت، بينهم مسنون ونساء.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حوالي 476 فلسطينيا من داخل المسجد الأقصى، بينهم أطفال، أفرج عن غالبيتهم في وقت لاحق.

وكانت الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب لاحتمال التصعيد في المسجد الأقصى تزامنا مع صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، فإن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب استعدادا للجمعة الثالثة من شهر رمضان، حيث تستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع النطاق غدا في المسجد الأقصى، على غرار الأسبوع الماضي.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، لآلاف المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية.

كما نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن ”الهيكل“، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء ”وفا“.

وأعلنت حركة حماس، أن الفصائل المسلحة ”تراقب عن كثب وتتابع الأوضاع في الأقصى، وهي على جهوزية تامة للرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني“.

ودعت حماس على لسان القيادي فيها إسماعيل رضوان، ️المجتمع الدولي ”للجم الاحتلال ووقف عدوانه على المسجد الأقصى“.

بينما قال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير لحركة فتح، حسين الشيخ، إن ”لقاءً صريحًا وواضحًا جرى بين الرئيس محمود عباس، مع المبعوثين الأمريكيين، مساء أمس الخميس“.

وأشار الوزير الشيخ، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ”طلب التدخل العاجل من الإدارة الأمريكية لوقف إجراءات إسرائيل التصعيدية فورا في الأراضي الفلسطينية“.