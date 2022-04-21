8 أحكام بالإعدام بحق متهمين أدينوا بالقتل والتفجير في العراق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصدرت محكمتان عراقيتان الخميس، ثمانية أحكام بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي على بعد 100 كلم غرب بغداد، فيما قتل أربعة آخرون ضابطا وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن ”محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي“.

وأضاف أن ”الإرهابيين الأربعة الذين عملوا مع عصابات داعش الإرهابية أقدموا على تفجير سيارة مفخخة – مدخل الصناعة نوع كيا برايد والتي أدت إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية“. ووقع الحادث في أيلول/سبتمبر 2020.

كما وأصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاما بحق أربعة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف.

وأوضح البيان أن ”المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي“. ووقع الحادث في نهاية كانون الثاني/يناير 2021.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سادت حالة من التوتر الأمني والقلق، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق إثر مقتل ضابط في الجيش العراقي أثناء نزاع عشائري.

ونعت وزارة الدفاع العراقية، العميد علي جميل، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، الذي لقي مصرعه، أثناء فض نزاع عشائري في قضاء الشطرة.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن قيادة عمليات سومر فرضت طوقا أمنيا في قرية آل سعدون، في قضاء الشطرة، على خلفية النزاع العشائري.

يشار إلى أن آخر حكم بالإعدام نفذته السلطات العراقية، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب.

منذ إعلان العراق ”انتصاره“ على تنظيم داعش في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بحسب منظمة العفو الدولية.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة ”الإرهاب“، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.