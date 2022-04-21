أبو ردينة: تصريحات بينيت بشأن الأراضي الفلسطينية "مرفوضة ومضللة"

هاجم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن الأراضي الفلسطينية ليست أرضا محتلة.

وقال أبو ردينة، في بيان صحفي، إن تصريحات بينيت ”مرفوضة ومضللة وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ولا تلغي حقيقة أن الأرض الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي“، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ”هذه التصريحات لا تغطي السياسات العدوانية لجيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأن الدولة الفلسطينية قائمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية على حدود العام 1967، ولن تعطي شرعية لأقوال بينيت“.

وأضاف: ”مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي لا تسهم إلا بمزيد من زعزعة الاستقرار وخلق التوتر وتشجيع المستوطنين على مواصلة عدوانهم في القدس والضفة الغربية“، حسب تعبيره.

واعتبر أن ”مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها من خلال المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، لن تنجح“.

وشدد على أن ”السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية“.

ولفت أبو ردينة، إلى أن ”استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة“.

وكان بينيت قال في مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، إن ”الأراضي الفلسطينية ليست محتلة، وإنما هي أراض متنازع عليها“.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، من أن ”استمرار إسرائيل باقتحاماتها للمدن الفلسطينية، سيؤدي لتبعات وخيمة“، مشددا على ”ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية“.

وقال عباس، وفق ما نقلته عنه وكالة ”وفا“، إن ”استمرار الاقتحامات، وأعمال القتل، وغيرها من الاعتداءات، سيؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها أو السكوت عنها“.

وأكد أن ”هناك أهمية لخلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية“، مشددا على أن ”الأفق السياسي يجب أن يشمل وقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل“.

ويسود توتر شديد في الأراضي الفلسطينية والقدس، منذ أيام، على خلفية اقتحامات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين للمسجد الأقصى.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، مسيرة لمئات اليهود من اليمين المتطرف، كانت متجهة صوب باب العامود في القدس، المدخل الرئيس للحي الإسلامي في المدينة القديمة، وسط تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتسببت مسيرة الأعلام العام الماضي، في اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ”بعد تقييم أمني ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم الخميس الساعة 17:00 حتى يوم السبت“.