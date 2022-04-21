اجتماع طارئ لـ"الوزارية العربية" في الأردن لبحث التطورات بالقدس

أعلن الأردن، يوم الأربعاء، أنه سيستضيف اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية ”غير القانونية“ في مدينة القدس.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن الاجتماع الذي سيعقد الخميس، سيبحث ”الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة“.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، السعودية، ومصر، وفلسطين، والمغرب، وقطر، والجزائر، وتونس.

وستشارك في الاجتماع أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن ”الوزير سامح شكري، سيغادر اليوم (الخميس) إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة“.

وأضاف البيان أنه ”من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى“.

وتابع: ”كما يبحث الاجتماع الطارئ ما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس“.

واجتماع الخميس، هو الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، العام الماضي.

وعقد الاجتماع السابق بالقاهرة في أيلول/ سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويسود توتر شديد ساحات المسجد الأقصى، منذ أيام، على خلفية اقتحامات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، مسيرة لمئات اليهود من اليمين المتطرف، كانت متجهة صوب باب العامود في القدس، المدخل الرئيس للحي الإسلامي في المدينة القديمة، وسط تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شهود قولهم إن عدة مئات من اليهود الذين حملوا الأعلام الإسرائيلية بدأوا مسيرة من ميدان بالقرب من بلدية القدس، في تحدٍ لأوامر الشرطة ورغم إدانة العديد من القادة الإسرائيليين للمسيرة.

وقالت مصادر محلية إن المشاركين في المسيرة اشتبكوا مع الشرطة لمحاولة الوصول إلى باب العامود، لكنهم غيروا مسارهم إلى باب آخر بالمدينة القديمة بعد أن أوقفتهم قوات الأمن.

وتسببت مسيرة الأعلام العام الماضي، في اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ”بعد تقييم أمني ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم الخميس الساعة 17:00 حتى يوم السبت“.