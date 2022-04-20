توتر كبير بالقدس بالتزامن مع دعوات لتنظيم "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى لأداء طقوس بالقرب من حائط البراق، وسط توتر كبير تشهده مدينة القدس، بالتزامن مع دعوات أخرى لتنظيم مسيرة أعلام للمستوطنين في وقت لاحق.

وقالت قناة ”كان“ العبرية: ”آلاف المستوطنين تجمهروا بالقرب من حائط البراق، لأداء طقوس مباركة الكهنة ضمن عيد الفصح اليهودي“.

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن جماعات من اليمين أعلنت عن تنظيم ”مسيرة الأعلام“ حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، بالرغم من رفض الشرطة الإسرائيلية تأمين هذه المسيرة خشية التصعيد.

وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير في مقابلة مع صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية: ”سأشارك اليوم في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس، لا أستطيع أن أصمت عندما أرى الحكومة الإسرائيلية ترفع الراية البيضاء“.

وأضاف: ”أخطط لرفع العلم الإسرائيلي عند باب العامود، لإيصال رسالة إلى حماس بأنهم ليسوا أصحاب المكان في القدس“.

وتسببت مسيرة الأعلام العام الماضي، في اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وساد توتر شديد ساحات المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، بعدما اقتحمته الشرطة الإسرائيلية، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها ”جماعات الهيكل“ لساحات الحرم القدسي الشريف، بمناسبة عيد الفصح العبري.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن الشرطة الإسرائيلية حاصرت الفلسطينيين في مصليات المسجد الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

كما انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، وشرعت بإبعاد المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، وقامت بمحاصرة النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار المستوطنين المقتحمين.

وأضافت: ”اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال“.

وأشارت الوكالة الرسمية للأنباء، إلى أن نحو 650 مستوطنا اقتحموا أمس الثلاثاء المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

ودعت ”منظمات الهيكل“ إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تواصل التضييق على الفلسطينيين، حيث نصبت الحواجز داخل القدس القديمة، وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى.

وأمس الثلاثاء، قررت إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين الإسرائيليين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان، بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي، وذلك في أعقاب التصعيد الذي شهدته مدينة القدس خلال الأيام الماضية.

وذكرت القناة ”14“ العبرية، أن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول المستوطنين في خطوة جديدة، لمنع مزيد من التصعيد.

وفي السياق ذاته، أكد موقع ”4040“ العبري، أن القرار جاء في أعقاب الشروط التي وضعتها القائمة العربية الموحدة، لاستمرارها داخل الحكومة الإسرائيلية.