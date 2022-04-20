هل يشهد قطاع غزة عملية "حارس الأسوار 2" ؟

تتزايد المخاوف الأمنية من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي، على غرار ما حدث في مايو/أيار من العام الماضي، فيما أطلقت عليه إسرائيل اسم عملية ”حارس الأسوار“.

وجاءت العملية العسكرية العام الماضي، إثر التوتر الأمني في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، الأمر الذي يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة ”حارس الأسوار 2″، في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة التي يشهدها الأقصى منذ الجمعة الماضية.

وزادت احتمالات التوتر الأمني عقب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء الاثنين، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف للفصائل المسلحة بغزة، فيما لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق القذيفة.

غانتس يهدد

ومساء الثلاثاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، باتخاذ قرار يقضي بالتراجع عن التحسينات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية لقطاع غزة، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقال غانتس خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية: ”في حال قرر قادة حماس تقويض استقرار المنطقة، فإن التحركات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية للنهوض باقتصاد غزة ستتراجع“.

وأضاف غانتس: ”بالأمس هاجم الجيش غزة بعد إطلاق صاروخ، يتحمل قادة حماس المسؤولية عنه، إن الجيش مستعد بمجموعة واسعة من القدرات والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار“.

وتابع غانتس: ”في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات بشدة، وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حاليًا من التحركات الاقتصادية، وهذه التحركات سنوسعها إذا استمر الهدوء أو ستتراجع إذا استمر التوتر“.

استنفار فلسطيني

بدورها، اتفقت الفصائل الفلسطينية في غزة، عقب اجتماع لها ”مواصلة حالة الاستنفار العام لحماية المسجد الأقصى والقدس من الاعتداءات الإسرائيلية“، محذرة من المساس بعائلات منفذي العمليات المسلحة الأخيرة.

ودعت الفصائل، وفق بيان صادر عنها، مساء الثلاثاء، لـ“استمرار حالة الاشتباك الدائمة بأشكالها كافة مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس“، مطالبةً الفلسطينيين بإعلان النفير العام بالمسجد الأقصى والأراضي المحتلة.

وأضاف البيان: ”ستبقى الفصائل في حالة الجاهزية العالية، ونحذر من دعوات المستوطنين من تنظيم مسيرة للأعلام في الأقصى والتي كانت أحد دوافع المعركة العسكرية في العام الماضي“.

وعقب البيان، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، إن المستوى السياسي في إسرائيل قرر إغلاق باحات الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، اعتباراً من يوم الجمعة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان.

انفجار أمني

قال المراسل العسكري لصحيفة ”هآرتس“ العبرية، عاموس هرئيل، إن ”احتمالات انفجار الأوضاع الأمنية بين غزة وإسرائيل مرتفعة“، لافتاً إلى أنه لا يوجد مؤشرات على تحول حاسم سلبا أو إيجابا في ساحات الصراع الفلسطينية.

وأوضح المراسل العسكري، في تحليل له للأوضاع الأمنية، أن ”تقييم الاستخبارات الإسرائيلية يرجح أن حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاق الصاروخ من غزة“، مستدركاً: ”لكن من المرجح أن حركة حماس على علم بذلك“.

ويرى المراسل العسكري، أن ”المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل تحاول احتواء التصعيد، على الرغم من المؤشرات المقلقة التي تظهر في سلوك الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وأشار إلى أن ”إطلاق الصاروخ من غزة يعكس نقطة تحول في التصعيد المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين“، وفق تقديره.

مؤشرات ضعيفة

أكد محللون سياسيون، أن التصعيد العسكري في قطاع غزة محكوم بعدد من العوامل والمحددات، لافتين إلى أن حادثة إطلاق الصاروخ من غزة ليلة الاثنين لن تكون سببا في اندلاع مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

وحسب الخبراء، فإنه من المرجح أن تطلق الفصائل بغزة مجدداً صواريخ تجاه إسرائيل؛ إلا أن الرد الإسرائيلي سيكون محدودا وفي إطار الفعل ورد الفعل دون الدخول بمواجهة عسكرية على غرار العام الماضي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، حسام الدجني، إن مؤشرات اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل المسلحة بغزة ضعيفة جداً، مرجعاً ذلك إلى رغبة الطرفين سواء في إسرائيل أو في القطاع باستمرار حالة الهدوء الأمني.

وأوضح الدجني، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”التصعيد في غزة مرتبط بمسألتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بالقرارات الإسرائيلية بشأن القدس والمسجد الأقصى، واستمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، أما المسألة الثانية فهي مرتبطة بالمجتمع الدولي والتحركات الإقليمية والوساطة الدولية والعربية لمنع التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية وتحديداً غزة“، لافتاً إلى أن هناك ضغطا جيدا من الناحية الإقليمية لمنع أي تصعيد عسكري.

وأشار الدجني، إلى أن ”الكثير من الدول التي تربطها علاقة بإسرائيل تضغط من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية، مضيفاً: ”هناك ضغوط من الإمارات على إسرائيل لوقف اعتداءاتها بالأقصى وهذا عامل ضغط كبير جدا“.

وتابع الدجني: ”المسألتان تبعدان حتى اللحظة شبح الحرب عن غزة، خاصة في ظل رغبة الفصائل الفلسطينية بعدم الدخول في مواجهة عسكرية جديدة“، مستدركاً: ”ولكن الأمر يبقى مرهونا بما يحدث بالقدس والأقصى“.

وأضاف ”جميع الأطراف سواء في غزة أو إسرائيل تقبل بطبيعة المعادلة الموجودة حالياً والتي تحافظ على الهدوء قدر الإمكان“.

رسالة للوسطاء

قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني العقاد، إن ”الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل ليلة الاثنين، بمثابة رسالة لتل أبيب والوسطاء بملف التهدئة بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية أكثر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي“.

وأوضح العقاد، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”جميع الأطراف تحاول تجنب أي مواجهة عسكرية جديدة بغزة“، لافتاً إلى أن الفصائل تسعى للضغط على إسرائيل من أجل وقف اقتحامات الأقصى وكل عوامل التوتر بالأراضي الفلسطينية.

وأضاف العقاد: ”كل السيناريوهات مرتبطة بالتغيرات في المسجد الأقصى خاصة في ظل الدعوات الاستيطانية لاقتحام المسجد، وقد تفجر هذه الدعوات مواجهة جديدة على غرار ما حدث منتصف العام الماضي“، وفق تقديره.

وتابع: ”إن حدث واندلعت مواجهة عسكرية في غزة فستكون في حدود الفعل ورد الفعل، كما حدث من رد إسرائيلي على الصاروخ الذي أطلق من غزة“، مؤكداً أنه من المستبعد أن تكون هناك مواجهة عسكرية واسعة جداً بغزة.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن ”المواجهة العسكرية مرتبطة بالتطورات في القدس والاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية“، متابعاً: ”الفصائل الفلسطينية ستواجه انتقادات شديدة واتهامات في حال لم ترد على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية“.