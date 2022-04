العاهل الأردني يعود إلى بلاده بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد إجرائه عملية ناجحة تكللت بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ أن الملك عبدالله الثاني وصل إلى مطار ماركا العسكري، وكان في استقباله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي رافقت طائرة جلالة الملك لدى دخولها أجواء البلاد.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح #الأردن

His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, returns to #Jordan after undergoing successful surgery

