العاهل الأردني يعود إلى بلاده بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد إجرائه عملية ناجحة تكللت بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ أن الملك عبدالله الثاني وصل إلى مطار ماركا العسكري، وكان في استقباله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي رافقت طائرة جلالة الملك لدى دخولها أجواء البلاد.

جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعود إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح #الأردن His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, returns to #Jordan after undergoing successful surgery — RHC (@RHCJO) April 19, 2022

وفي وقت سابق اليوم، نقلت فضائية ”المملكة عن الطبيب المرافق للعاهل الأردني المقدم راكان اللوزي قوله إن العاهل الأردني ”بألف خير وصحة وعافية ومعنوياته عالية“.

وأضاف اللوزي أن ”الوضع الصحي للملك الآن ممتاز، بعد إجراء العملية الجراحية الصعبة والمعقدة إذا جاز التعبير“.

وكان الملك عبدالله الثاني قد غادر في الـ 9 نيسان/ أبريل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ حينها: ”عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة الملك عبدالله الثاني، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع“.

وكان الملك عبد الله الثاني يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ”ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء“.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، في 12 نيسان/ أبريل، أن الملك عبدالله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في أحد المستشفيات الألمانية، وتكللت بالنجاح.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في البيان السابق، إن الملك عبدالله الثاني ”أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح“.

وأضاف بيان الديوان الملكي أن الملك سيقضي بناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية التي جرت في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن.

ولأول مرة يغادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن لغايات إجراء عملية جراحية، حيث شهد الخبر إثر ذلك تفاعلاً واسعاً وكبيراً بين الأوساط الإعلامية المحلية والعربية.