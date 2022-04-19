"صاروخ غزة" يشعل "حربا كلامية" بين بينيت ونتنياهو

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح يوم الثلاثاء، رئيس المعارضة وسلفه بنيامين نتنياهو، ردا على دعوة الأخير إلى إسقاط حكومة بينيت، وفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وبعد إطلاق أول صاروخ منذ أشهر من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بسبب التوترات الأخيرة في الحرم القدسي، كتب بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، على تويتر، قائلا ”يجب تشكيل حكومة يمينية قوية على الفور لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل“.

ورد بينيت على نتنياهو في حسابه الرسمي على تويتر، بالقول ”السيد نتنياهو، في فترة ولايتك، أطلقت حركة حماس والمنظمات الفلسطينية المختلفة 13000 صاروخ على سكان الجنوب، ونفذوا 1500 هجوم، وأحرقوا 45000 دونم من حقولنا، وقتلوا 238 إسرائيليا وجرحوا 1700.. وأنتم قمتم بنقل الدولارات بالحقائب إلى حماس“.

وأضاف بينيت موجها كلامه لنتنياهو ”إرثك هو صواريخ حماس على القدس وعمليات التنكيل خارج نطاق القانون في عكا واللد. إسرائيل مشتعلة. فشلت ضد حماس ونحن نصلح الوضع“.

وبعد دقائق، تواصلت المعركة الكلامية بين الطرفين، ليأتي الرد هذه المرة على لسان حزب نتنياهو ”الليكود“، الذي كتب على تويتر: ”بينيت، الهدوء الذي تنعم به في الجنوب هو نتيجة لعملية أسوار القدس بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عندما تغرد على تويتر عن نتنياهو، لا تنس أنك في تلك الفترة كنت وزيرا للجيش وعضوا في المجلس الأمني المصغر (الكابينت)“.

وأضاف الحزب مخاطبا بينيت ”لقد نفد زمن حكومتك الضعيفة وعليك الرحيل“.

كما نشر بينيت لاحقا منشورا موسعا على فيسبوك، قال فيه ”كانت حياة سكان سديروت وعسقلان جحيما خلال سنوات حكمكم، بسبب صواريخ حماس، وبالأمس، أطلق الفلسطينيون صاروخا واحدا واعترضناه، وقصفنا على الفور قاعدة إنتاج تابعة لحماس“.

وتابع ”لقد أوقفنا سياسة ضبط النفس. في أيامك الأخيرة في السلطة، أطلقت حماس صواريخ على القدس وتل أبيب، وفقدت السيطرة على أعمال الشغب في عكا واللد، المدن المعنية احترقت. لقد سمحت بربع مليون قطعة سلاح غير مشروعة تتراكم في المجتمع العربي“.

واستطرد بالقول ”في فترة ولايتي نحن نعتني بكل شيء، مداهمة وراء مداهمة في كل ليلة، لا نخيف أنفسنا ولا نيأس مقدما، وتعاملنا مع الجريمة والأسلحة غير القانونية“.

وأضاف ”سيد نتنياهو، من فضلك اعفنا من نصيحتك. لم يمض وقت طويل بما فيه الكفاية لكي ننسى، فنحن نتذكر جميعا فشلك الكامل ضد حماس وضد الإرهاب“.

كما أصدر حزب ”الليكود“ بيانا موسعا، جاء فيه ”لقد كان العقد الأخير بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأكثر أمانا في تاريخ البلاد، ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، لم يُقتل أي إسرائيلي من جراء العمليات في عام 2020“.

وأضاف البيان ”إلا أن بينيت أعاد الخوف إلى الشوارع، بعد أن شكل حكومة ضعيفة مع حزب القائمة العربية الموحدة الإسلامي، برئاسة منصور عباس. فالحكومة التي تعتمد على مجلس شورى القائمة الموحدة لا تستطيع محاربة الإرهاب“.

يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه ما يعرف بـ“مستوطنات غلاف غزة“، والذي اعترضه نظام القبة الحديدية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ”هاجمت طائرات مقاتلة الليلة الماضية عددا من الأهداف، ودمرت ورشة لإنتاج الأسلحة من قبل حركة حماس في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة“.

من جانبه، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، أنه أطلق خلال الهجوم الإسرائيلي صاروخا مضادا للطائرات على الطائرات الإسرائيلية“، وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع إطلاق نار من هذا القبيل.