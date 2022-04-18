طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا لحماس ردًا على إطلاق صاروخ من غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ انطلق من القطاع صوب مستوطنات غلاف القطاع.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، موقع ”القادسية“ العسكري التابع لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

ولم تورد وزارة الصحة الفلسطينية، أية أنباء عن وقوع إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي، في حين تسبب في أضرار مادية ببعض المنازل المجاورة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أطلقت نيران مضادات أرضية تجاه الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”طائرات حربية تابعة للجيش هاجمت موقعاً لحركة حماس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات الغلاف“.

شاهد طائرات الاحتلال تستهدف محيط موقع القادسية غرب محافظة خانيونس pic.twitter.com/DlYtnjBitL — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 18, 2022

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض صاروخ انطلق من قطاع غزة صوب مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له إن ”القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وفي وقت سابق الإثنين، وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، تحذيراً من أن حركته لن تصمت عن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

#فيديو استهداف موقع للمقاومة غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/ec09d3e6bj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 18, 2022

وقال النخالة في بيان له إن ”ما يجري في القدس من انتهاكات تعادله أرواحنا، وإن تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة“، وفق تعبيره.

وقرر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تعزيز مدن غلاف غزة، بمنظومة ”القبة الحديدية“، وذلك على خلفية استمرار التوتر في المسجد الأقصى، والضفة الغربية، وإمكانية تطور التصعيد وإطلاق فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ من قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تريد احتواء حادثة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف مساء الاثنين، دون اللجوء لخيار التصعيد العسكري مع الفصائل المسلحة بغزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”إطلاق الصواريخ من غزة هو السيناريو الذي أرادت مؤسسة الأمن تجنبه“، مضيفةً ”تشير التقديرات إلى أن الجيش والمستوى السياسي يريدان احتواء الحادث“.

وأضافت القناة العبرية ”يمكن الافتراض أن الرسائل ستنقل عبر القنوات السياسية والوسطاء مثل مصر من أجل تهدئة المنطقة وعدم الذهاب إلى جولة تصعيد جديدة بين إسرائيل وغزة“.