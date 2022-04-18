إعلام عبري: إسرائيل تناقش "ردودا شديدة" على رسالة الاحتجاج الأردنية

كشف موقع ”واي نت“ العبري، اليوم الإثنين، أن المستوى السياسي الإسرائيلي أجرى نقاشاً حول كيفية رد إسرائيل على استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، على خلفية التوترات في المسجد الأقصى، بما يشمل ”ردوداً شديدة“.

وقال الموقع، في تقرير له، إن ”وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أجرى نقاشا حول طرق الرد الممكنة، بما يشمل ردوداً شديدة على وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، الذي استدعى القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان“.

ونقل الموقع عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن ”سلوك الصفدي تسبب بزيادة التوتر في القدس، حتى أنه يشكل تهديدا للأرواح“.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه ”بدلا من تسخين الأجواء من قبل الخارجية الأردنية، واحترام قدسية العيد لكل الشعوب، يختارون فقط النظر إلى الجانب الإسرائيلي، ولا يدينون تصرفات مثيري الشغب“، وفق ما أفاد به الموقع العبري.

وفي السياق ذاته، أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن خيبة أملها من موقف الأردن، مشيرة إلى أن ”إسرائيل بذلت وتبذل جهوداً جبارة لمنع تصاعد الوضع في المسجد الأقصى“، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

وبحسب القناة العبرية، تحدث مسؤولون إسرائيليون كبار، بينهم وزيرا الخارجية والدفاع يائير لابيد وبيني غانتس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومسؤولين أردنيين آخرين حول هذا الموضوع.

ووفق القناة، تتوقع المصادر السياسية الإسرائيلية من دائرة الأوقاف الإسلامية التعاون مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين أنهم ”بذلوا جهوداً كبيرة جداً لاتاحة حرية العبادة في المسجد الأقصى للمسلمين“.

كما أكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن إسرائيل تبذل أقصى الجهود لتمكين أبناء جميع الديانات من الاحتفال بأعيادهم بأمان كالمعتاد.

ودعا بينيت، في تصريحات نقلتها قناة ”كان“ العبرية، جميع الأطراف إلى عدم الانجرار وراء ما وصفها ”الأكاذيب وحملة التحريض التي تقودها حركة حماس“.

وأوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على القدس مفتوحة أمام الجميع.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استدعت الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إنه تم ”تسليم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور إلى حكومته“.