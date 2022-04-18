العراق.. استنفار أمني تحسبا لعمليات داعش في رمضان

تسود حالة من القلق والارتياب الشارع العراقي، تحسبا لهجمات اعتاد تنظيم داعش على شنها خلال شهر رمضان، أو في الأيام الأخيرة منه.

وتشهد العاصمة بغداد، احترازات أمنية مكثفة في المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية، فيما أغلقت السلطات المعنية أجزاء واسعة من منطقة الكرادة التجارية.

وفي ليالي رمضان، ينتشر عناصر الأمن العراقيين، في عدة مواقع، ويقيمون حواجز التفتيش المفاجئة، فضلا عن قطوعات يشهدها عدد من الشوارع.

وأعلنت القوات العراقية، مطلع شهر رمضان، إحباط مخطط واسع لتنظيم داعش يستهدف مدنا وبلدات عديدة، إذ تم الإيقاع بعدد من خلايا التنظيم، وفق تصريحات رسمية.

وأطلقت السلطات الأمنية، مؤخرا، عمليتين عسكريتين بالتزامن، حملت الأولى اسم ”الإرادة الصلبة“، والأخرى ”أسود الصحراء“، استهدفتا عناصر التنظيم في صلاح الدين ونينوى والأنبار.

وجاءت تلك العمليات، بعد أنباء عن وجود مخطط لتنظيم داعش لاستهداف عدة مناطق في العاصمة بغداد، عبر انتحاريين وأحزمة ناسفة وسيارة مفخخة.

انتحاريون في رمضان

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية قولها، إن ”معلومات توفرت عن نية عصابات داعش في بغداد تنفيذ عمليات إرهابية تسمى بـ(غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي، ومنطقة بغداد الجديدة، والكرادة، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اكتظاظا وزخما؛ وذلك بواسطة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أو من خلال قيادة أحدهم سيارة مفخخة خلال الأيام المقبلة“.

وسعى التنظيم المتطرف، منذ سنوات، إلى شن هجمات انتقامية في شهر رمضان، تستهدف عادة عناصر في قوات الأمن العراقية، مستغلا بذلك التجمعات البشرية داخل الأسواق.

ففي رمضان من العام 2019، قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاري، بحزام ناسف في سوق تجارية، بمدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وفي العام 2020، شن التنظيم المتطرف عدة هجمات ضد القوات العراقية، في شهر رمضان، كان أبرزها الهجوم الذي استهدف قوة للحشد الشعبي، في محافظة صلاح الدين، وأدى إلى مقتل 11 عنصرا، وذلك بعد أسبوع على هجوم انتحاري خلّف 4 جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك شمالي بغداد.

وتشير إحصائيات إلى مقتل أكثر من 40 عنصرا في العام 2020، بسبب هجمات تنظيم داعش، في مختلف مناطق البلاد.

كما شهد رمضان العام الماضي، هجوما على قوات الأمن العراقية، في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة 10 عناصر، عندما انفجرت عبوتان ناسفتان على عجلتين من طراز همر.

حملة الثأر

وما زاد تلك المخاوف، هو إعلان تنظيم داعش، الأحد، في تسجيل صوتي نسب إلى المتحدث باسمه، إطلاق حملة ”ثأرية“ لزعيمين سابقين.

ودعا التنظيم إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي ”أبو عمر المهاجر“، في التسجيل الذي بُث على حسابات التنظيم في تطبيق ”تلغرام“: ”نعلن مستعينين بالله متوكلين عليه، عن غزوة مباركة غزوة الثأر للشيخ أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي“.

ودعا ”المهاجر“، مناصري التنظيم إلى استغلال ”الفرصة المتاحة، فأوروبا على صفيح ساخن“، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، لاستئناف شن عمليات في أوروبا.

وتبنى تنظيم داعش خلال السنوات الماضية هجمات في دول أوروبية عدة، سواء عن طريق تفجيرات، أو هجمات بالسكين أو دهس أو بإطلاق نار.

بدوره، قال ضابط في قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن ”سلسلة اجتماعات أمنية عُقدت خلال الأيام الماضية، بهدف وضع خطط لعمليات استباقية، تحسبا من تنفيذ التنظيم أي هجمات سواءً في المدن أو على القوات الأمنية في المواقع الساخنة“، لافتا إلى ”تكثيف الجهد الاستخباري، وتفعيل دور المخبرين، في المناطق الصحراوية، والمواقع المؤشرة باللون الأحمر“.

وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”تحركات التنظيم باتت محدودة ومعروفة لقوات الأمن بسبب الضعف الذي يعاني منه حاليا، لكن القلق من الهجمات الانتحارية، أو الاختراقات غير المحسوبة، خاصة وأن مناطق البلاد تشهد بشكل يومي زحامات بشرية خانقة، للتبضع خلال شهر رمضان“.

وأعلن العراق العام 2017 طرد عناصر داعش وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم المتطرف لاتزال تنشط في بعض مناطق البلاد.