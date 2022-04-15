مواجهات عنيفة وإصابات.. قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

اندلعت مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، في ساحات المسجد الأقصى، فجر اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان، قولهم، قوات إسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوفهم.

وأشار الشهود إلى أن عددا من عناصر القوات الإسرائيلية اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى.

من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أنه تلقى ”بلاغا بوجود عدد من الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى“.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان أنه ”استنفر كل طواقم الإسعاف التابعة له في القدس“.

وأقام شبان فلسطينيون، عوائق على مداخل أبواب مسجد قبة الصخرة، للتصدي لأي محاولة لاقتحامه من قبل المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر بيان بعد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول أحداث المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وكانت المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، قررت رفع حالة التأهب في صفوفها تحسبا لاشتداد حالة التوتر الأمني خلال عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح يوم الجمعة ويستمر لمدة سبعة أيام.

وكانت جماعات يهودية متطرفة، قالت إنها ستقوم بذبح قرابين في باحات المسجد الأقصى، لكن الحكومة الإسرائيلية نفت أي وجود لتلك المخططات.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق إن ”المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماما، وروجتها تنظيمات فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات“ مسلحة، وفق تعبيره.

وأضاف في تغريدة له: ”نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام بالقدس أو في أي مكان آخر“.

في المقابل، حذرت فصائل فلسطينية في مواقف متعددة من أن ”محاولة تنفيذ مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة في المسجد الأقصى سيؤدي لمزيد من التصعيد“.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال الأسبوع الجاري إلى نحو 10 شهداء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ”الفتى شوكت كمال عابد (17 عاما) من كفر دان، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة يوم أمس، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين“.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، أمس الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، حيث تشهد مدن مختلفة اقتحامات مكثفة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.