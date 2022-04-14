قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل قصفت اليوم الخميس مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق.

وقال المرصد إن دوي انفجارات متتالية سمع في ريف دمشق الجنوبي الغربي، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية.

ولم يقدم المرصد المزيد من التفاصيل.

من جانبه، أفاد التلفزيون السوري الرسمي بسماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي اليوم الخميس دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الأسباب أو الأضرار.

وعزت وسائل إعلام موالية للحكومة الانفجارات إلى ضربات جوية خارج العاصمة دمشق، حيث قال سكان إنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات القوية.