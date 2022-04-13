إسرائيل تعتقل خلية تابعة لحماس خططت لعمليات مسلحة في القدس‎

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلية فلسطينية تابعة لحركة حماس بتهمة التخطيط لعملية مسلحة في مدينة القدس المحتلة خلال عيد الفصح اليهودي، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى قرية سلواد في مدينة رام الله في الضفة الغربية، واعتقلت خلية تابعة لحماس يشتبه بأنها كانت تخطط لعملية إطلاق نار“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ”مسؤول الخلية هو معاذ حامد أحد عناصر حركة حماس، وهو ابن عشيرة كبيرة محسوبة على الحركة في رام الله“، مشيرة إلى أن القوة اشتبكت مع عشرات الفلسطينيين.

ومن ناحيتها، قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية، إن ”الخلية التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي خططت لتنفيذ هجوم مسلح في مدينة القدس خلال عيد الفصح اليهودي“.

وفي سياق ذي صلة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، مساء الأربعاء، 5 فلسطينيين من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، وحاصرت أحد المنازل، مشيرةً إلى أن الاحتلال طالب المتواجدين في المنزل بتسليم أنفسهم.

وأشارت ”وفا“، إلى أن القوات الإسرائيلية، اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، واستخدمتهم دروعًا بشرية في محاصرة منزل، مبينة أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه مدن الضفة الغربية توترًا أمنيًا منذ عدة أسابيع على إثر تنفيذ فلسطينيين لعدد من العمليات المسلحة داخل إسرائيل، الأمر الذي أدى لمقتل 14 إسرائيليًا، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

ويوم الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت، خلال الأيام الماضية، أكثر من 20 هجومًا مسلحًا خطط لها فلسطينيون داخل إسرائيل، وذلك عقب عملية الاعتقالات الأخيرة.

وقالت القناة العبرية، إنه ”تم إحباط هذه العمليات قبل وقوعها، من خلال الاعتقالات الوقائية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، وبعد تعزيز الحراسة الأمنية على طول خط التماس بين الضفة وإسرائيل“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عمليات مسلحة انطلاقًا من الضفة الغربية خاصة مع حلول عيد الفصح اليهودي، نهاية الأسبوع الجاري“.