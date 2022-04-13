استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع مواجهات في مدينتي رام الله، وبيت لحم، ما يرفع حصيلة عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال اليوم إلى ثلاثة شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب عمر محمد عليان 20 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وسبق أن أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى قصي حمامرة البالغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت كلاًّ من بلدتي سلواد، وحوسان بالضفة الغربية.

وشهدت بلدة حوسان غرب بيت لحم مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن قوات من الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل قرية حوسان؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت بالبلدة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي نفذ عملية اقتحام لمحافظة نابلس في الضفة الغربية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن ”الشاب محمد حسن عساف 34 عاما، استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم“.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية، صباح الأربعاء، إلى أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ”31 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية بيتا جنوب نابلس“.

كما أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل أحدهم، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة، لحرم جامعة خضوري في مدينة طولكرم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، ”وفا“، فإن قوة خاصة من وحدة المستعربين في الجيش الإسرائيلي اقتحمت جامعة فلسطين التقنية خضوري وقاموا باطلاق النار على أحد العاملين في شركة أمن خاصة تعمل في حفظ الأمن بالجامعة، وأصابت اخر قبل اعتقاله.