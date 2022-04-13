نجاة دبلوماسي إيراني من محاولة اغتيال في العراق

نجا مسؤول في السفارة الإيرانية بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال في مدينة الكاظمية شمال بغداد، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

ونقلت الوكالة عن عباس أحمدي القنصل الإيراني في بغداد قوله إن ”المحامي والممثل القانوني للسفارة أمجد محمد حسين موسوي، تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة الكاظمية شمال بغداد“.

وأضاف القنصل أن ”مجموعة مسلحة هاجمت حسين موسوي في مدينة الكاظمية، لكنه لم يتعرض لأذى“، مؤكدًا أن ”السفارة الإيرانية في العراق تتابع القضية من خلال القنوات القانونية مع بغداد“.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن مهاجمة المحامي والممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، في حين يأتي الهجوم مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة طهران.

وتواصل إيران إرسال مسؤوليها إلى العراق بهدف الضغط على القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة تضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم من قبلها.

وفي هذا الإطار، اجتمع السفير الإيراني الأسبق في بغداد والقائد بالحرس الثوري، حسن دانائي فر، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وعدد من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ”دانائي فر بحث مع المسؤولين في كردستان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة، والعراق، وإقليم كردستان؛ مع التأكيد على توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال، الإثنين الماضي، إن ”الحكومة الإيرانية تلعب دور الوساطة بين جميع الأطراف العراقية، لانتقال السلطة في جو ديمقراطي و شعبي، وإن بلاده عينت سفيرًا جديدًا لها في بغداد بدلًا من السفير الحالي إيرج مسجدي“.

وأضاف أن ”الحكومة الإيرانية قررت تعيين محمد كاظم آل صادق بمنصب سفير إيران في بغداد“.