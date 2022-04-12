الإعلام الإسرائيلي: إحباط 20 هجومًا مسلحًا خلال الأيام الماضية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، مساء الثلاثاء، عن إحباط أجهزة الأمن الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، أكثر من 20 هجومًا مسلحًا خطط له فلسطينيون داخل إسرائيل، وذلك عقب عملية الاعتقالات الأخيرة.

وقالت القناة، إنه ”تم إحباط هذه العمليات قبل وقوعها، من خلال الاعتقالات الوقائية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، وبعد تعزيز الحراسة الأمنية على طول خط التماس بين الضفة وإسرائيل“، على حد قولها.

وأضافت أن ”الجيش يستعد لشن عمليات مسلحة انطلاقًا من الضفة الغربية، خاصة مع حلول عيد الفصح اليهودي، نهاية الأسبوع الجاري“.

وفي السياق نفسه، قال موقع ”واي نت“ العبري، إن ”هناك معلومات استخباراتية، وإنذارات ساخنة، حول هجمات متوقع تنفيذها خلال فترة الأعياد اليهودية“، مشيرًا إلى أن ”القوات الأمنية الإسرائيلية قررت تعزيز قواتها بشكل كبير جدًا لإحباط هذه الهجمات“.

وأوضح الموقع، أن ”آلاف رجال الشرطة، وجنود الجيش، سيقومون بدوريات في جميع المدن والبلدات الإسرائيلية، لمنع وقوع عمليات مسلحة“.

ولفت إلى أن ”الأمن الإسرائيلي يركز على مدينة القدس، وأن الشرطة تستعد لوقوع أعمال شغب داخل البلدات العربية، والمدن المختلطة، داخل إسرائيل، حيث رفعت الشرطة مستوى التأهب إلى الدرع 3“.

وبين أن ”8000 من رجال الشرطة، وحرس الحدود، وعناصر الجيش، سيشاركون في تأمين الأعياد اليهودية، لضمان عدم تنفيذ أي عمليات مسلحة“.

ومن ناحيتها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، إن ”الجيش قرر زيادة قواته عند خط التماس مع الضفة الغربية، بما يشمل نشر قوات هندسية، ومعدات ثقيلة، لإغلاق فتحات الجدار بمقدار كتيبتين إضافيتين“.

وأضافت أن ”الجيش سيعمل على تعزيز الأمن عند خطوط التماس مع الضفة الغربية، كما سيتولى كبار ضباط الهندسة قيادة العملية الهندسية لإغلاق فتحات الجدار الفاصل التي تمكن من خلالها منفذو العمليات من الوصول إلى تل أبيب“.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من التوتر الأمني بدأت قبل شهر رمضان، وأدت إلى مقتل 14 إسرائيليًا خلال عمليات مسلحة في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية.