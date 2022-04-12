العاهل الأردني يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني أجرى عملية جراحية في ألمانيا تكللت بالنجاح.

وقال الديوان الملكي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الملك عبدالله الثاني أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وسيقضي العاهل الأردني فترة راحة بعد إجراء العملية بناء على نصيحة الأطباء قبل عودته إلى الأردن، وفق بيان الديوان.

وتقدم الديوان الملكي من الملك عبدالله الثاني، ونائب الملك ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالتهنئة على نجاح العملية الجراحية.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن، في وقت سابق، أن العاهل الأردني كان يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع؛ نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة.

وقال الديوان الملكي: ”إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة؛ ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء“.

وغادر الملك عبدالله الثاني بلاده متجها إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية، وأدى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، وفق وكالة الأنباء ”بترا“.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله في خاصية ”القصص“ عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، الأحد الماضي، لقطات من أدائها مناسك العمرة، ودعت لزوجها بالشفاء قائلة: ”اللهم إني أستودعك سيدنا، فاحفظه بعينك التي لا تنام، وألبسه ثوب الصحة والعافية واكلأه برعايتك“.

وتوجهت الملكة رانيا إلى الأراضي السعودية ضمن بعثة لأداء العمرة تضم 550 سيدة أردنية من جميع محافظات الأردن، من أسر الشهداء والمتقاعدات العسكريات والناشطات في خدمة المجتمع، ومن المستفيدات من الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المتطوعين الشباب.